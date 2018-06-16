الرئيس عون يتلّقى برقية تهنئة بالفطر من الرئيس الاميركي

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تلّقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية من الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمناسبة عيد الفطر المبارك، تضّمنت التهنئة بالعيد، باسمه واسم زوجته السيدة ميلانيا ترامب والشعب الاميركي.

وجاء في برقية الرئيس الاميركي: "مع حلول نهاية شهر رمضان المبارك، نتأمل بعمق التقاليد المقدّسة المتمّثلة بمساعدة القريب ومشاركة لقمة العيش مع من يسير معنا على دروب الحياة، وهي تقاليد متجّذرة في التزام الاسلام العدالة ومواساة الآخرين. من هذا المنطلق، يذكّرنا عيد الفطر بمسؤولية مساعدة بعضنا البعض بروح الصداقة، وبناء مجتمع يغدو فيه كل فرد قادرا على تحقيق طموحاته."

اضاف الرئيس ترامب في برقيته: "انّ الولايات المتّحدة هي ارض ديانات متعددة، وفيها مسلمون اميركيّون لهم اسهامات جمّة في وطننا، ومن بينهم من خدم في صفوف قوانا المسلّحة. وانني إذ اجدد اطيب تهاني للمسلمين اينما وجدوا، اتوجّه اليهم بأطيب تمنيات الصحة والازدهار في هذا العيد المبارك."