الأوركسترا الرومانية بقيادة معتوق حرفيّة في الأداء والعزف

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قاد الأب توفيق معتوق الأوركسترا الفيلهارمونية لراديو بوخارست مع جوقتها في العاصمة الرومانية بحضور سفيرة لبنان رانيا مقدّم وحشد من السفراء والقناصل العرب. وقد قاد معتوق موسيقى "ريكيوام" (القداس الجنائزي) للمؤلّف الاوبرا الايطالي دونيزيتي في صالة الراديو الرومانية. وقد رافقه في الإنشاد المنفرد بالإضافة إلى الأوركسترا والجوقة المؤلفين من ١٥٠ عازف، مغنين عالميين من لبنان وإيطاليا وفي مقدّمتهم الباس الباريتون اللبناني العالمي شادي طربيه والتينور ماركو تشابوني الحائز على جائزة أوبراليا. وقد نقل الحفل مباشرة على الراديو والتلفزيون الروماني في المرّة الاولى التي تعرض فيها هذه الموسيقى في صالة الراديو الرومانية. وقد تميّز الحفل بالأداء التقني الرّفيع للأوركسترا والجوقة والمنشدين المنفردين تحت إدارة معتوق. وقد أكّد معتوق للرايو الرومانية على أهمية هذا التعاون بين البلدين على الصعيد الثقافي الموسيقي. والجدير بالذكر أنّ الاوركسترا نفسها ستحيي بإدارة الاب معتوق الحفل الكلاسيكي في مهرجانات بعلبك يوم ٢٧ تموز ٢٠١٨ بحضور نجوم عالميين.