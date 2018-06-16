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النائب مصطفى الحسين: حين يتطاول الفاسد على المصلح..

إعتدنا في لبنان طريقة (الحكي بلا جمرك)، مما خلق فوضى منظمة على الصعيد الإجتماعي العام وضياع المقاييس والمعايير في الخطاب، وهكذا حال البلاد التي غرقت في أزماتها الطويلة من زمن الـ ٧٥

وإعتدنا أيضاً طريقة التهجم بين الأفرقاء السياسيين لمصالح خاصة، وتهجم الإعلامي على السياسي والعكس أيضاً، مما عزز الفوضى تحت المفهوم الديمقراطي الذي يتغنى به لبنان، وبصريح العبارة إعتدنا تلبيس الباطل حق، والحق باطل..

أما أن يتهجم سياسي عتيق خاض حروباً ومجازر، أنتجت فرزاً طائفياً وقتلاً على الهوية وتعديا على الحريات العامة وإحداث خلل أمني إجتماعي مما خلط أوراق الوطن بالمصائر المجهولة، ليخرج علينا اليوم ويحاضر بالإنسانية والعفة من جهة وينتقد العهد الإصلاحي بعبارة (العهد الفاشل)..

فليسمح لنا البيك جنبلاط، أن الفشل الذي أنتجته أيديكم عبر التاريخ ربما يحتاج وقتاً طويلاً لإصلاحه، لكنه بدون شك خطى في أولى مسيرته الإصلاحية وخير دليل خطابكم الهابط اليوم..