تسونامي جديد يواحه وليد جنبلاط ... شو ما عملت ما رح يسلموك صندوق النازحين

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس بعد تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط والتي قال فيها : "اما المهجرون في الارض فلا عيد لهم ولا راحة، يلاحقهم الموت في البحار وفي الصحاري تجار البشر، يهربون من الظلم والحروب من اجل حياة احسن، فاذا بجدران الكراهية والعنصرية ترتفع في كل مكان. وتابع: “وفي لبنان يطالبون بتسليمهم الى الجلاد، بحجة تحميلهم سوء الاحوال، ومصيبتنا في عهدٍ فاشل منذ اول لحظة”

وقد أتاه الرد العنيف والذي شبهه البعض بال "تسونامي" من قبل أعضاء كتلة "لبنان القوي" بسلسلة تغريدات وردات فعل داعمة للعهد القوي وقد أغرقت مواقع التواصل بالتفاعل معها بايجابية

وكان قد تصدر "هاشتاغ" "مهجِّر_يحاضر_بالمهجَّرين" المرتبة الاولى منذ أمس على "تويتر" كردة فعل لللبنانيين الداعمين لمسيرة العهد

أما أبرز تعليقات أعضاء تكتل "لبنان القوي" فأتت كما يلي:

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل: “أنجز هذا العهد بسنة واحدة ما لم تنجزه كل العهود التي كنتم من اركانها.. يشهد اللبنانيون على فشلكم و فسادكم في كل الملفات التي استلمتموها…قدرنا والتزامنا ان نصلح ما افسدتم”.

وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري فسأل:” هل يدفع وليد بيك من جيبه الكبيرة اذا انهار الاقتصاد من جراء عبء النزوح؟”.

النائب الياس بوصعب أنه:”من يبوح بكلام عنصري تجاه أبناء وطنه يفقد المصداقية عندما يدّعي الدفاع عن حقوق النازحين من باب العنصريّة، وكلامه ذاته تجاه كل العهود هو من باب هذه العنصرية”.

النائب فريد البستاني ما ورد في تغريدة جنبلاط، ومما قال”يبدو ان جنبلاط يغرد خارج سربه وان العراقيل التي يحاول وضعها امام العهد لن تجديه نفعا”.

النائب زياد اسود عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا: “‏من خلع كرامته ليلبس عباءته تغطية لفشله وارتهانه لا يعطي دروسا لاحد… مبروك الزعامة على اللقب”. أضاف: “من يتكلم عن عهد ويقيمه عليه ان يقيم نتائج اعماله وسياسته وفساده وتخريبه لدولة بنيت بعهود وخربت على ايديكم وبعمالتكم للخارج وتستعاد اليوم الى الناس بواسطة عهد وضع حدا لعهركم وفجوركم وجوركم على الناس وعلى هيبة الدولة وتسلطكم على كل شي يا بيك… لقبك من وين”

ودخل النائب طلال ارسلان على خط السجال بين التيار الوطني الحر والاشتراكي متضامنا مع العهد فقال:”…ونحن أدرى في الفضائح التي ارتكبت بحق المهجرين والمقيمين في الجبل على حد سواء من ظلم وتعدٍ وبيع حقوقهم…”. وأضاف:”في ظلّ العهد القوي والنظيف لا خوف على لبنان.. أمّا التهجّم الممنهج عليه فسببه الأساسي كسر الأحادية والإحتكار”.

الوزير سليم جريصاتي: “مريب هجومك على العهد يا وليد فور عودتك من المملكة. لماذا توريط المملكة بالإيحاء بأنك تنفذ أمر عمليات فاشلا بالذخيرة الخضراء ضد عهدٍ أصبح سيده خارج مرماك ومرمى أزلامك ؟”. وأضاف "وصفك الرئيس ذات يوم في ٢٦/٩/١٩٩٧، فعد الى الارشيف، ولا تورث تيمور الواعد إستحالة الإجابة عن سؤال واحد : لماذا الاستكانة الى النزوح السوري الكثيف على أرضنا وما هو رهانك عليه؟"

النائب أنطوان بانو: "نظام الأسد أكيد دموي بحقنا وانت كنت الشريك معه بسفك دمائنا وتهجير اهلنا واستباحة وطننا . تذكر النازحين من أبناء الجبل الذين هجرتهم وانت الخبير في اراقة دماء معارضيك وكثيرين من أبناء الوطن. والرئيس عون وعهده يشرفان كل لبناني ، وهو الذي يحاول ان يصحح ما اقترفته ايديكم على مدى عقود."

النائب نيكولا صحناوي: "الفاشل هو من يرى في الخيانة خيار وحيد للاستمرار، والخائن هو من يتآمر مع الخارج ضد شعبه ووطنه. وليد بيك، عد الى لبنانيتك، الى شعبك واهلك، فالعهد القوي للبنان القوي باق مهما كثر الاعداء ومهما علا شأن ازلامهم."

النائب السابق نبيل نقولا: "وليد بيك اسم يليق بكل من ادى خدمة لاجنبي او محتل .ما بهم لقد تعودت في كل بداية عهد أن يكون لك قرص.لا يا وليد بيك لقد تغيرت الايام مع فخامة الرئيس ميشال عون لن تحصل على اكثر مما هو حجمك .يعني ....."

النائب حكمت ديب: "طمني وليد جنبلاط : إذا قال أسود يعني بالحقيقة أبيض إذا قال عم تشتي يعني بالحقيقةصحو ، "العهد فشل" يعني بالحقيقة العهد ماشي في الطريق الصحيح" . وأضاف "وليد جنبلاط : شو ما عملت ما رح يسلموك صندوق النازحين"

كابي ليون: "العهد "الفاشل" يفشل المخططات السوداء! أبحث في قانون العقوبات عن مادة لا تنطبق على تاريخ أحد بليغي الكلام في الانسانية!"

غسان عطالله: لم نتفاجأ بما قلتم، فهذا أنتم وهذا تاريخكم. تذهبون الى الخارج ليملوا عليكم أقوالكم وأفعالكم ثم تعودون لتطبيق تعليمات أسيادكم

طارق الخطيب: اذا كانت المطالبة بعودة النازحين الى وطنهم يضعها البعض في خانة العنصريه فهل يمكن ان نضع تهجير ابناء الوطن في خانة المحبة؟

رومل صابر: صدق وليد جنبلاط، نعم إنّه لعهدٌ فاشل ومن اول لحظة، حين تعامل معك معاملة أبوية في حين كان لازم يتعامل معك كيوضاس

النائب أسعد درغام "لا نستغرب ممن اعتاد النفاق والمراوغة، التهجم على سيد العهد الذي اتخذ على عاتقه محاربة الفساد والمفسدين.

ان البلد بحاجة لمسؤولين عظماء و"البيك" الذي اعتاد رشق الناس بالحجارة وبيته من زجاج ليس منهم طبعا.

والسؤال الذي يجب أن يطرح ما خلفية هذا الحس الانساني عند من امتهن القتل والتهجير منذ عقود؟ واي فاتورة يسددها البيك؟

نطمئنه الى ان هذا الملف لا يمكن استثماره بالسياسية، ولن يحقق لك المكاسب، خيط بغير هل المسلة."

النائب سليم عون: " "اما المهجرون في الارض فلا عيد لهم ولا راحة. يلاحقهم الموت في البحار وفي الصحاري تجار البشر. يهربون من الظلم والحروب من اجل حياة احسن فاذا بجدران الكراهية والعنصرية ترتفع في كل مكان، وفي لبنان يطالبون بتسليمهم الى الجلاد بحجة تحميلهم سوء الاحوال ومصيبتنا في عهد فاشل من اول لحظة".



