التغير المناخي يؤدي إلى شحّ في الخضراوات

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قد تشحّ الخضراوات بسبب الاحترار المناخي، إلا في حال استحدثت أنماط جديدة من الزراعة وأنواع أكثر مقاومة للتغيرات الطارئة، بحسب ما كشف باحثون أمس الأول.



ومن شأن ازدياد الحرارة 4 درجات مئوية سنة 2100 كما يتوقع العلماء في حال استمر الاحترار المناخي على هذا المنوال، أن يخفض المحاصيل الزراعية بنسبة 31,5 % في المعدل، وفق ما أظهرت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم (بناس). ويعزى هذا الانخفاض خصوصاً إلى ازدياد الرياح حرّاً والموارد المائية ندرة.



وتشتد وطأة هذه الظاهرة خصوصاً في أوروبا الجنوبية وأجزاء شاسعة من إفريقيا وجنوب آسيا. وبغية التوصل إلى هذه النتائج، تعمّق الباحثون في 174 دراسة أجريت منذ العام 1975 حول تأثير المناخ في المحاصيل الزراعية والمغذيات الموجودة في الخُضَر.



وقال آلن دانغور من كلية لندن للنظافة والطب المداري الذي شارك في هذه الأبحاث «للمرة الأولى جمعنا كلّ الأدلة المتوفرة بشأن تأثير الاضطراب المناخي في المحاصيل ونوعية الخضر والبقول».



وأردف «إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سيؤدي التغير المناخي إلى الحدّ من توفر الموارد الغذائية الأساسية بشدة»، داعياً إلى التحرك بسرعة «لدعم أنماط زراعية أكثر مقاومة للتغيرات تكون في صلب أولويات الحكومات في أنحاء العالم أجمع».



