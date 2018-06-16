هذه هي التشكيلة الوزارية التي طرحها رئيس الحكومة المكلّف على الرئيس عون

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كتبت صحيفة الحياة:



كشفت مصادر معنية باتصالات تأليف الحكومة الجديدة لـ”الحياة” ان التصور الذي اقترحه الرئيس المكلف سعد الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين الماضي لتوزيع الحصص بين الكتل النيابية في حكومة من ٣٠ وزيراً يحتاج إلى المزيد من البحث والتمحيص في ضوء ردود الفعل الأولية عليه، نظراً إلى طرح عون جملة ملاحظات في شأنه، فضلاً عن عدم قبول بعض القوى بما تسرب عن هذا التصور.



ومع التكتم حول تصور الحريري، تشير المصادر المعنية إلى أن صيغة الحريري اعتمدت التوزيع الآتي:



– 6 وزراء لـالتيار الوطني الحر زائد 3 وزراء للرئيس عون من الحصة المسيحية البالغة 15 وزيراً، بحيث يحصل الفريق العوني على 9 وزراء، من ضمنها حقيبة سيادية يرجح أن تكون احتفاظ رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل بحقيبة الخارجية، على أن يكون وزير سني من الوزراء السنة الستة من حصة الرئيس عون.



– 4 وزراء لـ”القوات اللبنانية”، من ضمنها حقيبة سيادية واحتفاظها بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وثمة من يقول إن تصور الحريري يترك المجال لحصول “القوات” على 5 وزراء. لكن المصادر التي تحدثت عن جعل حصة حزب القوات 5 وزراء تشير إلى أن حصة عون ستنقص واحداً بحيث يحصل على وزيرين أحدهما من الطائفة السنية.

– وزير لـ”التكتل الوطني” الذي عماده نواب “المرده” ويضم فيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد الخازن ومصطفى الحسيني.

– 5 وزراء سنة لـ”المستقبل” زائد وزير للحريري يسميه من المسيحيين مقابل حصول عون على أحد الوزراء السنة.

– 3 وزراء لحركة “أمل” بينهم وزير المال و3 لـ “حزب الله”.

– 3 وزراء دروز يسميهم رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.