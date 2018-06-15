نقولا: وليد بيك اسم يليق بكلّ من أدّى خدمة لأجنبي أو محتلّ

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لفت النائب السابق نبيل نقولا، إلى أن كلّ هذه الضجّة حول عودة النازحين ليست سوى عبارات تُذاع في العلن. يتكلّمون على الانسانية، ولكنّهم أوّل من يرغب بعودتهم. كلامهم من أجل المزايدة ولها مطالب داخليّة للعرقلة. لقد صمّموا على تفشيل العهد، وصدق فيهم المثل القائل: "كرمال ينكي جارو حرق شروالو". حرقوا الوطن في السابق، وما زالوا حتّى اليوم.

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجّه نقولا إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال النائب جبران باسيل، قائلًا: أنت تتصرّف بحكمة من أجل مصلحة لبنان العليا . لا تأبه بالكلام المزايد. كرامتنا الوطنيّة فوق كلّ اعتبار، وهويّتنا الوطنية لن تداس بعد الآن، وكلّ معاملة بالمثل تعيد احترام العالم لنا، ولم نعد لا قاصرين ولا متسكعين . التهنئة

وأردف: وليد بيك اسم يليق بكلّ من أدّى خدمة لأجنبي أو محتلّ . ومن يبالي، فلقد تعوّدت في كلّ بداية عهد أن يكون لك "قرص". لا يا وليد بيك لقد تغيّرت الأيّام مع فخامة الرئيس ميشال عون، لن تحصل على أكثر من حجمك.