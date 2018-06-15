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وفود من التيار الوطني الحر ولجنة العمل الوطني فيه عايدت قيادات روحية إسلامية بعيد الفطر

15
JUNE
2018
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 زار وفد مشترك من نواب التيار الوطني الحر عن بيروت ولجنة العمل الوطني في التيار ضم نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية النائب نيكولا صحناوي والنائب أنطوان بانو والنائب إدغار طرابلسي ووفد من لجنة العمل الوطني برئاسة منسقتها غادة عساف مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان مهنئاً بالعيد، ونقل له رسالة تشديد على ضرورة حماية لبنان والوحدة الوطنية واحترام التنوع والآخر المختلف من رئيس التيار النائب جبران باسيل. وزارت لجنة العمل الوطني أيضاً السيد علي فضل الله وقدمت التهانئ بالعيد باسم التيار ورئيسه، وكان تشديد من الوفد على أهمية الرسالة المنفتحة والمتنورة للعلامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله.  إلى ذلك زار وفد من لجنة العمل الوطني يرافقه وفد من هيئة قضاء طرابلس في التيار كلاً من مفتي طرابلس والشمال محمد الشعار، وقائمقام المجلس العلوي في جبل محسن السيد محمد عصفور وقدما التهانئ بالعيد، وكان تأكيد على أهمية الحوار المستمر وتعزيز القواسم المشتركة لما فيه مصلحة لبنان وشعبه وصحة التمثيل السياسي.

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