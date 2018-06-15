رئيس المطار يوضح حقيقة ما حدث للطائرة الألمانية قبيل هبوطها في مطار بيروت

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن رئيس المطار المهندس فادي الحسن، نفى في حديث للوكالة، ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية، ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعرضت "لتشققات في زجاج مساعد الطيار بسبب اصطدام طير بها اثناء هبوطها في مطار بيروت، ما ادى الى عدم امكانيتها العودة برحلة جديدة 1307LH كانت متوقعة الى فرنكفورت في المانيا".

وأوضح أن طائرة ال"لوفتهانزا" كانت قد أقلعت من مطار فرانكفورت في ألمانيا متجهة إلى بيروت، في رحلة تحمل الرقم 1306، وأثناء تحليقها في الأجواء اليونانية، اصطدمت بطائر، مما أدى إلى حدوث "شعر" صغير في قمرتها الأمامية. وفور هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي، سارعت فرق الصيانة إلى الكشف على الزجاج مجرية الصيانة اللازمة.