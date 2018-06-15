عيد الفطر دعوة للثورة على أصنام من لحم ودم في لبنان والمشرق (بقلم جورج عبيد)

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بقلم جورج عبيد -

فرح عيد الفطر يقودني أن أصافح كل مسلم في لبنان والعالم العربيّ والإسلاميّ وأحتفل معه بل أمتلئ من الحضرة الإلهية المنسكبة في كلّ ذات بشريّة ذائقة لله. ليس أحلى من أن نفرح معًا ونتعاضد في سلوكيات تجعلنا متشددين في المشاركة ببناء وطن كريم لنا والاتحاد مع بعضنا والاتحاد به.



من حقّنا أن نتوق إلى مثل هذا النوع من التشدّد الصادق، ونخلع عنّا أعمال الظلمة كما كتب بولس الرسول، الناتجة من العزل والانعزال. فالعزل خنق، والانعزال اختناق، وليس لأحد أن يفرح بأن يبيت في حروف نافرة مغلقة تبعده عن سواه، لكونها حروفًا تحمل معاني العبث وليس لها فضاء لقاء.



العقلاء المليئون بالمحبة والرشاد، يستلذّون ويستعذبون معاني التلاقح والتنتاضح واللقاء والانفتاح، ويؤسسون لشركة حياة وشراكة في البناء. هذا يتطلّب فعليًّا أن يخرج كلّ منّا من دائرة الظلمة إلى مساحة النور، أن يعيش النور بالقيم الحقيقيّة الجامعة ويؤسّس لمسلّمات قادرة أن ترصفنا إلى بعضنا لنصير مع الوقت جسرًا لكل تلاق حميد، وسدًّا منيعًا بوجه كلّ شيطنة وأبلسة تجتاح حياتنا بأدياننا وتقوم بالتأويل والتحريف وترمينا في جحيم شريعة الموت.



علاّمة كبير ومستنير رحل من سنوات هو السيد محمد حسين فضل الله، قال في خطاب أعيد بثّه على مواقع التواصل الاجتماعيّ ما يلي: "المتعصبون مختنقون لأنهم لا يتنفسّون معنى الحريّة في الإنسان، والحرية في الفكر لأنهم لا يتنفسّون الحريّة في العقل، وحرية الحياة في دائرته، لذلك عشنا في هذا الشرق عصبياتنا ويخيّل إلينا ولكلّ واحد منّا أنّ العصبيّة هي الحقيقة. إنّ المتعصّب لا يحبّ الحقيقة، لأنّ المتعغصّب هو الذي يحبس نفسه في دائرة الفكرة التي تعصّب لها، إنه يغلق حول نفسه كلّ الأبواب والنوافذ حتى لا يسمح لنقطة ضوء أن تخترق إلى عقله وإلى قلبه.

كنا نتعصّب للفكرة للمذهب للطائفة وأصبحنا نتعصّب للشخص وعادت الوثنيّة بثوب إنسانيّ، اصبحتا نعبد الإنسان، ننحني له نمتنع من أن نتكلّم على نقاط ضعف نعطيه نقاط قوة لا يملكها وبدأ الانتفاخ الشخصانيّ يتحرّك في كلّ مواقعنا الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. نحن نعبد أصنامًا ولكنّها من لحم ودم، لذلك ربما كانت مشكلة ذلك أنها زرعت التخلّف فينا وأرجعتنا إلى كلّ وحول التاريخ فعشنا في الوحل ويخيّل إلينا انه الينبوع الصافي". ينطبق قول سماحته رحمه الله، وقد كنت ممن يستلذّون متابعته ويدمنون على زيارته بصورة دائمة والاستمتاع برؤيته والاستماع إلى إرشاده، على ما يعيشه الفكر السياسيّ اللبنانيّ وتتأثّر به الحياة الاجتماعية من تدحرج رهيب ومقيت سببه الاندراج الشخصانيّ بالحركة الطائفيّة، ومحاولة احتكار الشخصانية للطائفيّة، واحتكار طائفة لطائفة أخرى سواء بالاستيلاد أو بالعزل، وظهور أنماط من التنظير لا تؤسّس لشراكة نؤتاها من عملية التلاقي المتين المتحرر من نقاط القوّة ونقاط الضعف والمتجوهر بالتجانس المبنيّ على التوازن في تجسيد العقد وهو العهد بيننا لبناء وطن جديد.



يفترض بنا من بعد تجربة الحرب اللبنانيّة، ومن بعد تجربة الحرب السوريّة المتشعّبة الأوجه، أن نبدأ ببناء لحظة جديدة يؤسسها فكر منتفض على كلّ الأصوليات الفكرويّة واقوى التكفيريّة. بداءة الكلام أن ندرك بأن الله واحد، لا يستطيع أيّ دين ولا تقدر أيّة طائفة أن تقول بأنّها تحبّ الله وتحيا في بهائه وتدرك جوهره، إذا رفض الدين الدين الآخر ورفضت الطائفة الطائفة الأخرى، الرحوب بين الأديان والطوائف هي التي تمزّق الله فيما الله يشاء جمعنا. حين يُتكلّم على معنى الحريّة يُتكلّم على جوهر الله القادر على ترجمة نفسه كلمة أو كلمات. الحريّة تترجم وتقدر لأنها عطيته للبشريّة جمعاء. نحن نصور الله يتحارب مع نفسه، ولا نعرف بأن حربه المزعومة مع نفسه تفجره على الأرض دماء مهراقة، وتحول الأرض رمادًا فيما هو يبقى سرمديًّا أزليًّا مطلاًّ من العرش إلى التاريخ. متى تمزّق الله في التاريخ مات التاريخ، ومتى تمزّق في لبنان بطل وجوده، ليس فقط في لبنان بل في المشرق والعالم كلّه.

إنّ العيد الذي نحن فيه وكلّ أعيادنا مسيحية وإسلامية، تدعونا للثورة الفكريّة على الأنماط الصنميّة المولّدة لكلّ أنواع التخلّف الفكريّ، والذي ينتهي في مزبلة التاريخ، وظلمة القبور، إنه التعبّد القبوريّ بعينه كما كتب رشيد رضا. ما معنى أن يقف قوم من أقوامنا ويصرخوا بالروح والدم نفديك يا زعيم؟ أليس هذا من قبيل التخلف؟ ما معنى أن يقف قوم من طائفة ليقاتلوا قومًا آخرين من طائفة أخرى أليس هذا جهلاً وتخلّفًا؟ ألا يقود التعصب للفكرة للطائفة للشخص إلى حريق من هذا النوع كما قال علامتنا الكبير رحمه الله؟ ومعظم المتقاتلين لا يعرفون بعضهم ولم يروا بعضهم، ويموتون في سبيل زعماء أو أصنام من لحم ودم يعرفون بعضهم بعضًا، يتخاصمون بالدماء ويتساومون على الدماء. فسروا للناس بربكم ما هو هدف كلّ الحروب التي حركتنا أو تحركنا بها نحو الموت والتهجير أو الهجرة والانسلاخ؟



لي صديق كبير وحبيب هو عماد جوديّة وقد شغل منصب مستشار رئاسيّ وحكوميّ إلى جانب الصديقين الكبيرين الرئيسين السابقين إميل لحود وسليم الحص معروف بفكره العلمانيّ وليس العلمانويّ. قرّر أن يؤسّس لديوانيّة نخبويّة فيها مسيحيون من كلّ المذاهب ومسلمون من كلّ المذاهب، تلتقي في أرقى مكان وهو رأس بيروت، المتجوهر بخصوبة التنوّع السياسيّ والثقافيّ والدينيّ، وقد احتضنت الجامعة الأميركية وفيها انفجرت الثورات من أجل فلسطين والقدس، وإليها لجأ الشعراء العرب الكبار من أمثال عمر أبو ريشة ونزار قباني وبدر شاكر السياب وخليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال ينظمون قصائدهم وقد تحركت في أرجائها الحداثة الأدبية بأطلاقياتها العالية المستوى، كما لجأ إليها مفكرون ومستشرقون من أمثال إدوارد سعيد وقد كنا ننتظره على منبر الجامعة الأميركية فيها لنقرأ وضع العلاقة بين الإسلام والغرب وفلسطين. لم أشعر يومًا من الأيام بميل في ديوانية أبو جاد كما يحبّ أن يسميها إلى تطرّف متشدّد. نلتقي لنكسر الخبز معًا ونفرح معًا ونناقش أفكار بعضنا بتهذيب فائق وحضور ساطع، وإن تباينت الآراء في العناوين المثارة فتتم معالجتها بالمحبة الجامعة فيما بيننا. تذكرني ديوانيّة "أبو جاد"، بمنزل عمّ والدي الدكتور جبرا عبيد رحمه الله في رأس بيروت في شارع عبد العزيز، وقد كان ملتقى لكبار المفكرين والأدباء والأطباء، من أمثال الدكتور قسطنطين زريق والدكتور أنيس المقدسي والدكتور جبرائيل جبّور والدكتور شارل مالك والدكتور نقولا ربيز مقابل كاظم الصلح وشخصيات من آل الداعوق وآخرين، لقد كانوا يلتقون عند جبرا عبيد ويتحدثون وبعض من هذا المشهد راسخ في مخيلتي كطيف عذب ولطيف. وبعد نهاية الحرب اللبنانيّة، دعي المفكر الراحل منح الصلح لمحاضرة في كليّة الآداب في الجامعة اللبنانية الفرع الثاني الفنار حيث كنت طالبًا فيها، لتنتهي بنقاش عالي المستوى وراق. بعد نهاية المحاضرة قلت للمفكر العروبيّ أنا جورج إميل عبيد وأنا أتذكرك رفيقًا وصديقًا للعائلة منذ أيام رأس بيروت، غمرني الرجل ودمّع وقال لي، لم تعد رأس بيروت كما كانت يا جورج، ذلك الزمن الرائع لن يعود، أجبته ولكنّه سيعود طالما ثمّة أناس مثلك يرنون إلى البعيد. ودأبت على زيارته في منزله أو اللقاء به في المقهى الأحب إلى قلبه في شارع الحمراء.



هل يولد مجتمع جديد مبنيّ على التحرّر من الشخصانيات القاتلة والطائفيات المغلقة؟ متى فكر المسيحيّ أن يحتفل بأعياد المسلمين معهم في بيته أو بيوتهم، ومتى فكّر المسلم بالاحتفال بالأعياد المسيحية في منزله وفي منازل المسيحيين، نكون قد كسرنا الطوق وبنينا التوق نحو ثورة فكريّة متمردة على الأصنام وهي من لحم ودم. من تجرّأ وقال المسيح قرآننا غير المطران جورج خضر أطال الله بعمره، ومن يقدر ان يقول بأن القرآن كلمات الله على الأرض غير المسيحيين والمسلمين معًا. عيد الفطر مدى طيب وحبيب للثورة على كل صنمية تحرف المسيحيّة عن تراثها والإسلام عن تراثه، نحن متباينون في تراثات متنوعة ولكننا ملتقون في حرية الله بجوهرها القويّ الناطقة بهذا التنوّع وإن وجدنا فيه الكثير من الخلاف. ألا يمكن أن نصدّق بأنّ المحبّة تتغلّب على كلّ خلاف وتبني لها صروحًا من ضياء؟ فتعالوا إلى الضياء وكلّ عيد والجميع بألف خير.