بالتفاصيل: تغريدة الرياشي لـ "الاغبياء" لم تحجب اللغط .. مبلغ الـ8 ملايين دولار مرشح الى الارتفاع

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لم تحجب تغريدة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي والذي توجه بها الى من سماهم "الاغبياء"، بتأكيده ان تلفزيون لبنان سينقل كل مباريات كأس العالم الـ٦٤، اللغط الذي رافق توقيع العقد والذي بلغ رقما قياسيا وصل الى حدود الـ٨ ملايين دولار، في مقابل ٥ ملايين للخدمة نفسها في كأس العالم ٢٠١٤.

بدأ اللغط مع البيان الذي وزعته مجموعة "BEIN" الإعلامية ونشرته الوكالة الوطنية للاعلام قرابة الخامسة من بعد ظهر الخميس اي قبل ساعة من انطلاق كأس العالم، وفيه انها منحت "تلفزيون لبنان" ترخيصا فرعيا يتيح له بث 22 مباراة من منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 مجانا عبر التلفزيون الأرضي في لبنان، في حين ان العقد الذي وقّع مع شركة "سما" الوكيل الحصري للمجموعة في لبنان نصّ بوضوح على ان ينقل تلفزيون لبنان ارضيا كل المباريات من دون استثناء بما فيها مشاهد التتويج في المباراة النهائية، لقاء مبلغ ٨ ملايين دولار.

كما ان البيان الاعلامي تحدث عن ان beIN أعلنت اليوم عن "اتفاق كبير بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتم بمقتضاه بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 على قنواتها المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى".

وأدى هذا التناقض بين بيان المجموعة الذي وزعته الوكالة الرسمية وبين العقد، الى اثارة الكثير من التساؤلات مترافقة مع طلب جهات رسمية توضيحا لهذا التفاوت والتناقض، مما دفع بالمعنيين الى تعديل النص الذي ورد في الوكالة الوطنية بحيث جرى استبدال عبارة "بث 22 مباراة من منافسات كأس العالم" بعبارة "بث مباراة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في لبنان"، من دون الاشارة الى عدد المباريات، ومن دون ان تضع الوكالة الوطنية عبارة "مصحح" الى جانب عنوان الخبر، خلافا لما دأبت عليه عند تصحيح اي خبر.

ملاحظتان

ورصدت مصادر معنية لـ"أخبار اليوم" ملاحظتين في هذا الاطار:

١- اوحى الخبر بأن المجموعة تقدم هذه الخدمة مجانا، في حين انها تقاضت بدلا ماديا مرتفعا لقاء ذلك.

2- ورد في الخبر عبارة ان المجموعة تعلن ايضا عن "اتفاق كبير بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتم بمقتضاه بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 على قنواتها المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى". وهذا ما خلّف التباسات، اذا فُهم ان المباريات الـ ٢٢ التي مُنحت لتلفزيون لبنان ترخيص فرعي ببثها لقاء ٨ ملايين دولار هي نفسها ستبث مجانا على قنوات Bein!

مشاورات رسمية

وقالت مصادر مطلعة على الملف ان بيان المجموعة حتّم اطلاق مجموعة من المشاورات الرسمية على اعلى المستويات لتبيان حقيقة الامر، وخصوصا ان بنود العقد الذي وقّع مع شركة سما الوكيل الحصري للمجموعة في لبنان غير قابل للتأويل. وجاءت مسألة تحديد عدد المباريات بـ ٢٢ بدل ٦٤ وهو مجموع مباريات كأس العالم ومن ثم التعديل الذي لحق في البيان المنشور، لتطرح علامات الاستفهام بسبب الالتباسات التي رافقت عملية التفاوض، اذ ان ما عُرض في بدايات العملية لم يتخط الـ٣ ملايين دولار، ليرتفع المبلغ تباعا الى ٥ ملايين دولار، قبل ان يرسو على ٨ ملايين، في مقابل ٥ ملايين دولار هي الكلفة التي ترتبت على الدولة في العام ٢٠١٤، ابان كأس العالم في البرازيل، من دون اي تبرير لهذه الزيادة سوى انها لقاء منح تلفزيون لبنان حق عرض المباريات.

وعد شفهي

ولفتت المصادر الى ان الاتصالات التي جرت مع المعنيين اسفرت عن وعد شفهي منهم بالتزام اعطاء الحق بعرض كامل مباريات كأس العالم، الا ان المفاجأة تمثلت بتأخر منح الاشارة signal الشرعية لتلفزيون لبنان الذي على ما ظهر لم ينقل المباراة الافتتاحية عن مجموعة BEIN، وهو ما يفسّر ضعف الاشارة التي بثها تلفزيون لبنان والتشويش وسوء نوعية الصورة التي بدا ان التلفزيون تعمّد تقليصها zoom in ليخفي عن اي محطة نقل المباراة.

تفاصيل اضافية

ولاحظت المصادر ان هذه الاتصالات الضاغطة ادت الى تعديل في بيان المجموعة جاء فيه انها منحت التلفزيون اللبناني الرسمي "ترخيصا فرعيا يتيح له بث مباراة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في لبنان"، وليس كل مباريات البطولة، مما يؤشر الى خطب غير واضح المعالم يشوب هذه العملية.

وكشفت المصادر ان ثمة كلاما عن زيادة اضافية متوقع ان تلحق بعقد الـ٨ ملايين دولار، لافتة الى انها ستكشف مزيدا من التفاصيل مطلع الاسبوع المقبل.

(أخبار اليوم)