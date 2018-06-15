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الوزير بيار رفول: لا ينفع تذكيرك بماضيك يا وليد جنبلاط لأنه محشوٌ بالفظائع والجرائم وسرقة المال العام وأنت من صنّفت حالك من حيتان المال، أماٌ تذكير الرأي العام فأصبح واجباً علينا. لقد هجّرت اللبنانيين من الجبل بدعم ومباركة أربابك غازي كنعان وحكمت الشهابي وَعَبَد الحليم خدّام ولَم يرف لك جفن. كن واثقاً بأن من تنتظره ميتاً على ضفّة النهر لن يمرّ أبداً ولكنك سستتفاجأ بالنازحين السوريين الذين تآمرت مع النصرة وداعش على تهجيرهم ، عائدين الى بلدهم وارضهم وبيوتهم. شرف لنا ان تقول بأن العهد فاشل لأنه بالتأكيد هو ناجح. فأنت مصيبتك انك لا تمتّ الى الصدق بصلة ولا تثبت على موقف . كما انك تكره الأحرار والثوار والأبطال لأنك لا تستطيع ان تجاريهم ولأنك مطواع للخارج دائماً، وتلتذّ بتنفيذ أوامرهم.