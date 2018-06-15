وزير الدفاع الصراف يعرض مع السفيرة الأميركية لدى لبنان الوضع اللبناني والاقليمي

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عرض وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف مع السفيرة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد، قبل ذهابها الى واشنطن للاجتماع مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الوضع اللبناني والاقليمي، التطورات الراهنة لا سيما مسألة الجدار الاسمنتي الذي ينوي العدو الاسرائيلي تشييده على طول الخط الأزرق بالاضافة الى مسألة ترسيم الحدود.

وطلب الصراف، خلال الاجتماع، الاسراع بالمباشرة بتفيذ نتائج مؤتمري روما ٢ و سيدر.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصا ما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني.