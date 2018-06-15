ماذا حصل في سوق الغرب اليوم؟!

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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" انّ أربعة من المساجين في مخفر سوق الغرب - عاليه، وأثناء التحقيق معهم من قبل عناصر المخفر، قاموا بالاعتداء على عناصر المخفر بالضرب، واستولوا على مسدس أحدهم، وقاموا بإطلاق النار على العناصر، ما أدّى الى إصابة عنصرين بجروح طفيفة. وحاول المساجين الهرب من المخفر، الا انّ العناصر الامنية تمكنت من توقيف ثلاثة منهم، وفرّ الرابع المدعو حيدر سليمان قاسم.

وتقوم الاجهزة الامنية كافة بملاحقته في المنطقة المحيطة ببلدة سوق الغرب، وقد عمّموا مواصفاته على العناصر الامنية في الاجهزة الاخرى للمساعدة في اعتقاله. ولا يزال التفتيش على الفار مستمراً.