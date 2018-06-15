سليم عون: مصّر وليد بك بأن يذكرنا بماضيه

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اعتبر عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "مصّر وليد بك بأن يذكرنا بماضيه،فإستعمل بتغريدة واحدة: المهجرون، الموت، تجار البشر، الظلم، الحروب، الكراهية، العنصرية، الجلاد".



يذكر أن تصريح عون جاء بعد تصريح لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال فيه: "اما المهجرون في الارض فلا عيد لهم ولا راحة. يلاحقهم الموت في البحار وفي الصحاري تجار البشر. يهربون من الظلم والحروب من اجل حياة احسن فاذا بجدران الكراهية والعنصرية ترتفع في كل مكان، وفي لبنان يطالبون بتسليمهم الى الجلاد بحجة تحميلهم سوء الاحوال ومصيبتنا في عهد فاشل من اول لحظة".