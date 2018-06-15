living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمل أبو زيد :غريب أمر وليد بك جعل اللبنانيين يفطرون على تغريدات مسمومة

15
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردّ النائب السابق أمل أبو زيد اليوم على مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال في تصريح " غريب أمر وليد بك يتقاعد من النيابة ولا يتقاعد عن مهاجمة العهد لأن مصيبته أنه لم يعتد على عهد قوي.
 
والغريب حديثه عن المهجرين في الارض وهو الذي كان بطل التهجير ولم يترك راحة ولا عيداً لمهجر .
 
ويتكلم عن جدران العنصرية والكراهية وهو الذي كان سبّاقاً في رفعها منذ ما قبل الطائف.
 
يبدو أن ذهابك الى شمال اوروبا ومراقبتك الخلطة الوزارية التي تثير غضبك خلط عليك الامور وبدل أن تترك اللبنانيين يعيّدون بمحبة وسلام صبيحة هذا العيد ، أحببت أن يفطروا على تغريدات مسمومة وأن توجّه سهامك الحاقدة على سيّد العهد الذي لا خطيئة له سوى أنه ورث تركة ولا أثقل من عهود كنت أنت فيها شريكاً فيها.
 
لقد ولّى يا وليد بك الزمن الذي كنت تتصرّف فيه في الجبل وكأنه امارة أو ادارة مدنية ، ويا ليتك تتوقف عن إعطاء الدروس في حسن الضيافة وتختار ضفة نهر على مقربة من المختارة لتصفّر الى جانبها عداد الوقت الذي بات طويلاً وأنت تنتظر جثة عدوّك".
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout