أمل أبو زيد :غريب أمر وليد بك جعل اللبنانيين يفطرون على تغريدات مسمومة

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ردّ النائب السابق أمل أبو زيد اليوم على مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال في تصريح " غريب أمر وليد بك يتقاعد من النيابة ولا يتقاعد عن مهاجمة العهد لأن مصيبته أنه لم يعتد على عهد قوي.

والغريب حديثه عن المهجرين في الارض وهو الذي كان بطل التهجير ولم يترك راحة ولا عيداً لمهجر .

ويتكلم عن جدران العنصرية والكراهية وهو الذي كان سبّاقاً في رفعها منذ ما قبل الطائف.

يبدو أن ذهابك الى شمال اوروبا ومراقبتك الخلطة الوزارية التي تثير غضبك خلط عليك الامور وبدل أن تترك اللبنانيين يعيّدون بمحبة وسلام صبيحة هذا العيد ، أحببت أن يفطروا على تغريدات مسمومة وأن توجّه سهامك الحاقدة على سيّد العهد الذي لا خطيئة له سوى أنه ورث تركة ولا أثقل من عهود كنت أنت فيها شريكاً فيها.

لقد ولّى يا وليد بك الزمن الذي كنت تتصرّف فيه في الجبل وكأنه امارة أو ادارة مدنية ، ويا ليتك تتوقف عن إعطاء الدروس في حسن الضيافة وتختار ضفة نهر على مقربة من المختارة لتصفّر الى جانبها عداد الوقت الذي بات طويلاً وأنت تنتظر جثة عدوّك".