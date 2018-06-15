عطاالله لجنبلاط: نعم هو عهد فشل السارقين وقطاع الطرق الذين أينعت رؤوسهم وحان وقت قطافها

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ردّ النائب جورج عطالله على تغريدة وليد جنبلاط: "من الطبيعي أن يهاجم العهد بعض مَن خذلهم الناس ووضعوهم في مزبلة التاريخ"، واذا كان معيار الفشل هو الاستمرار في السرقة والتهجير ونهب مقدرات البلاد ف "نعم هو عهد فشل السارقين والناهبين وقطاع الطرق الذين أينعت رؤوسهم وحان وقت قطافها ".

أمرك غريب يا وليد جنبلاط لم تتعلم من تجاربك أيها الرؤيوي لتدرك أن عهداً جديداً قد بدأ في لبنان لا مكان فيه للحاقدين والفاسدين ومصاصي الدماء، وأن كنت تدّعي الغيرة والخوف على النازحين فإعلم اننا لن نتراجع عن متابعة هذا الملف حتى النهاية مهما تواطأتم وقبضتم، وإعلم اننا لن نسمح لا للخارج ولا للداخل بالتعاطي مع ملف النزوح السوري كما تم التعاطي مع ملف الفلسطينيين .

وبكل الأحوال لنا معك كلام آخر في غير يوم العيد والسلام."