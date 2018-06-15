بالصورة - فقد مبلغ 9500 دولار وساعات يد في مطار بيروت .. وإليكم المفاجأة!

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صـدر عــن المديـرية العامــة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبـــة العلاقات العامة ما يلي: بتاريخ 13/06/2018، ادعى لدى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية التابعة لسرية مطار رفيق الحريري الدولي المحامي: _ حسن شاهين ( مواليد عام 1957، لبناني) بأنه فقد محفظته، وبداخلها مبلغ 9500 $ وساعات يد بينها ساعة رولكس وهاتفين خلويين وأغراض شخصية، بعد خروجه من قاعة الوصول قادماً من دولة الكويت.

الساعة 19.00 من التاريخ ذاته وجد الرقيب اول هلال الاشقر من رتباء مكتب الشرطة السياحية الاقليمي في المطار، الحقيبة موضوعة على عربة جر الحقائب أمام قاعة الوصول الخارجية وأبلغ رتيب الخدمة ثم قام بتسليمها الى فصيلة التفتيشات.

بتاريخ 13/06/2017، وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى تسليم المحفظة الى صاحبها، الذي كان ممتنّاً لإستعادتها، وتوجه بجزيل الشكر إلى عناصر قوى الامن الداخلي العاملين في المطار، على اخلاصهم وتفانيهم المميزين.