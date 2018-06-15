فريد البستاني: جنبلاط يغرد خارج سربه والعراقيل التي يحاول وضعها امام العهد لن تجديه نفعا

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استغرب النائب الدكتور فريد البستاني ما ورد في تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول النازحين السوريين واتهام العهد بالفشل لانه يريد اعادة المواطنين السوريين الى مناطق امنة في بلدهم مثل غيرهم من السوريين الذين يعيشون في هذه المناطق بكل طمانينة ،متسائلا عن الفرق بين الذين يعيشون في لبنان واولئك الذين يمارسون حياتهم اليومية في سوريا.

وقال البستاني:هل العهد فاشل لانه يريد اعادة هؤلاء الى مناطق امنة ،وهل العهد فاشل لان شعبنا مهاجر بسبب ضيق العيش في لبنان وعدم توفر فرص العمل ،وهل العهد فاشل لان لبنان يعيش تجربة سابقة مريرة تجلت في وجود اكثر من ٥٠٠ الف فلسطيني وما يزالون .وهل العهد فاشل لانه يريد الحفاظ على بلده ومواطنيه واقتصاده الذي هو على شفير الافلاس .

وقال البستاني:ليس العهد من يسلم هؤلاء الى الجلاد ،بل العالم الذي يرفض المساعدة وتامين العودة الامنة لهم .والعهد الذي يصفه جنبلاط بالفاشل هو من حقق الانجازات التي اصبحت معلومة للجميع انطلاقا من اقرار قانون النسبية واجراء الانتخابات النيابية وتحويل لبنان الى دولةنفطية واقرار الموازنات بعدتوقف اكثر من ١٠سنوات والتشكيلات القضائية والادارية وغيرها الكثير ويبدو ان جنبلاط يغرد خارج سربه وان العراقيل التي يحاول وضعها امام العهد لن تجديه نفعا .