أبي خليل يرد على جنبلاط: يشهد اللبنانيون على فشلكم وفسادكم

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غرّد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ردّا على تغريدة سابقة لرئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، وقال: "أنجز هذا العهد بسنة واحدة ما لم تنجزه كل العهود التي كنتم من اركانها.. يشهد اللبنانيون على فشلكم و فسادكم في كل الملفات التي استلمتموها.. قدرنا و التزامنا ان نصلح ما افسدتم".

وكان جنبلاط قد كتب: "‏اما المهجرون في الارض فلا عيد لهم ولا راحة .يلاحقهم الموت في البحار وفي الصحاري تجار البشر. يهربون من الظلم والحروب من اجل حياة احسن فاذا بجدران الكراهية والعنصرية ترتفع في كل مكان، وفي لبنان يطالبون بتسليمهم الى الجلاد بحجة تحميلهم سوء الاحوال ومصيبتنا في عهد فاشل من اول لحظة".