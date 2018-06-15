كيف ردّ النائب زياد أسود على تغريدة وليد جنبلاط؟!

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رداً على تغريدة النائب السابق وليد جنبلاط التي ينعت فيها العهد بأنه فاشل من اول لحظة، غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود: "ان من نغص حياة المهجرين و استباح دماء ابناء الجبل و انتهك حرمات الكنائس و المساجد و المقابر لا يتكلم عن عهد و لا يقيم عهود بل يعيش عهر و عوراته من عهوره المتجمعة في عقدته من عهد قوي بقوة شعبه الذي واجه القاتل و المهجر و الفاسد و المنتهك و المستبيح لحقوق اللبنانيين و مالهم"



واضاف اسود "من يتكلم عن عهد ويقيمه عليه ان يقيم نتائج اعماله و سياسته و فساده و تخريبه لدولة بنيت بعهود و خربت على ايديكم و بعمالتكم للخارج و تستعاد اليوم الى الناس بواسطة عهد وضع حدا لعهركم و فجوركم و جوركم على الناس و على هيبة الدولة و تسلطكم على كل شي يا بيك...لقبك من وين ..."