استمتعوا بالأجواء الحارة.. الطقس سينقلب في هذا الموعد!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان موجة من الحرّ تجتاح شمال افريقيا وسيناء وسيبدأ تأثيرها على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من قبل ظهر اليوم الجمعة بحيث سترتفع درجات الحرارة في الويك أند لتلامس 34 درجة قبل ان يعود الطقس الى حالة عدم استقرار سريعة يومي الإثنين والثلاثاء بين المناطق الشمالية والساحل السوري بسبب تمركز منخفض جوّي جنوب تركيا.

أيام عيد الفطر السعيد، هي أيامٌ حارة ساحلاً وبقاعاً ومعتدلة على الجبال ومن المنتظر ان تسجل درجات الحرارة ليوم السبت:

على الساحل من بيروت الى صور 32/23

من جونية الى طرابلس: 34/23

على الجبال 1200 متر: 26/17

في البقاع: 33/34 نهاراً و 22 ليلاً

الرطوبة: 40%

الضغط الجوّي: 1008hpa

الرياح: جنوبية شرقية صباحاً تنقلب ظهراً الى شمالية دافئة بسبب تمركز الكتلة الحارة فوق تركيا.