الخارجية: تباشر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

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تعلن وزارة الخارجية والمغتربين وإستناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقع في صلب الاتفاقات الدولية حول الحصانات والامتيازات الممنوحة لممثلي الدول، أنها قد أبلغت سائر السفارات الأجنبية المعتمدة في لبنان عن مباشرتها التطبيق الدقيق لهذا المبدأ لدى فتحها لصالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي أمام الوفود الرسمية الأجنبية ورؤساء البعثات المعتمدين في لبنان، بحيث لا يمنح هذا الإمتياز إلاّ لفئات محددة من رسميي الدول التي تبادل نفس الفئات الرسمية اللبنانية المعاملة ذاتها لدى زيارة بلادها.

أما الشخصيات الرسمية التي لا تبادل دولها لبنان المجاملة نفسها، فسيتعين على سفارات بلادها إتباع الإجراءات الخاصة بفتح صالون الشرف لقاء بدل مالي.