المفتي دريان: للتنازل والتعاون مع الحريري لإنجاز الحكومة

A + A -

سأل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "كيف تكون هناك إدارات سياسية متعددة في لبنان وكيف يقرر فرد أو فريق في مسألة خطيرة كمسألة النزوح كأنه ما عادت هناك حكومة عندها سياسة واحدة في الداخل وتجاه الخارج بل صارت لكل طائفة إدارتها السياسية ولها دويلتها وجيشها وسياستها؟".

وأضاف خلال خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين في بيروت: "كيف سيساعدنا الآخرون ان لم نستطع أن نكون على قلب رجل واحد في مكافحة الفساد والهدر وفي إنفاذ الخطط؟"، وقال: "بدل التجنيس واتهام الدوليين يكون على أصحاب المطالب والحصص التنازل عن أنانيتهم والتعاون مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من أجل إنجاز التركيبة الوزارية".