عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 حزيران 2018

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البناء: بحضور بوتين وإبن سلمان... موسكو تفوز بافتتاح نظيف للمونديال أمنياً... وبـ 5 - 0 على السعودية

رغم القصف التدميري... الحُدَيْدة صامدة لليوم الثالث... والحوثي: نواجه الأميركي والإسرائيلي

عون لفصل عودة النازحين عن الحلّ السياسي... وباسيل يربح في جنيف 1 - 0 على المفوّضية



الأنوار: مليونان من المصلين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة



النهار: أنظار العالم إلى روسيا... لعبة الفقراء بين أيدي الأغنياء



الجمهورية: الحكومة آخر الشهر أو أزمة مفتوحة

اللواء: الفطر يوحِّد اللبنانيين.. و5 عقبات تواجه تأليف الحكومة

الحريري إلى جدّة.. وألمانيا تنتفض ضد «الإتهامات الكاذبة» قبيل وصول ميركل

المستقبل: روسيا تطلق «المونديال ـ 21»... وتربح

الديار: روسيا تمطر شباك السعودية بخمسة أهداف في افتتاح مونديال 2018

the daily star: Defiant Putin welcomes World Cup as Russia win

l'orient le jour: Réfugiés syriens : Bassil et Aoun tempèrent leurs propos, mais la crise n’est pas pour autant résolue