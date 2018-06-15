أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 حزيران 2018

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة للمعارك الدائرة حول مدينة الحُدَيْدة في اليمن إن الإمارات وبريطانيا تتوليان قيادة الحرب هناك. وإن الرهان الذي تخوضانه عنوانه استسلام سياسي لأنصار الله وليس الاقتحام البري الذي يخشى أن يكون مكلفاً بوجود الأفخاخ المنصوبة من ألغام وعبوات إضافة لصواريخ الكورنيت التي ظهرت في معارك سابقة ما قد يحول الاقتحام إلى مجزرة للمهاجمين، بينما القصف المدمّر قد يدفع أنصار الله إلى التفاوض على دخول الأمم المتحدة وخروجهم بالمقابل من الحُدَيْدة. وقدّرت المصادر منح الرهان فرصة عطلة العيد ليكون الفشل أو النجاح مطلع الأسبوع.

خفايا

أكد مصدر سياسي مطلع أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيبقى ملتزماً بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وسوف لن يسمّي نواباً من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أما بالنسبة لتكتل «لبنان القوي» فالأمر متروك لرئيسه وأعضائه ليقرّروا ما يروه مناسباً، علماً أنّ الخلوة التي عقدها التكتل في زحلة الأسبوع الماضي ناقشت هذا الأمر، وهناك من سرّب أجواء تفيد بأنّ الاتجاه الأغلب هو للاستمرار في الفصل.



النهار: أسرار الآلهة



وحدة بوحدة

لم يفهم قصد "كتلة الوفاء للمقاومة" بربط تعيين القناصل الفخريين الذين لا يكلفون الدولة أعباء بالإسراع في تعيين مأموري الأحراج والمراقبين الجويين وغيرهم.



تعويض بالتوزير

يطرح حزب عقائدي توزير نائب ووزير سابق فشل في الانتخابات النيابية في دائرة البقاع الأوسط، بسبب إخلال الحزب نفسه في الالتزام بالتصويت له..

لا مؤشرات في الجبل

يقول أكثر من رئيس بلدية في قرى الإصطياف في الجبل إنه لم يتلق أي اتصالات تؤشر الى قدوم الخليجيين مما سيخلق أزمات كثيرة خصوصاً للذين يعولون على تأجير منازلهم صيفاً لتأمين قوت الشتاء....



الجمهورية: أسرار



اتفاق



يتردّد أن اتفاقاً جرى خلال الإنتخابات النيابية هو الذي يُملي على فريق حزبي المطالبة بمقعد وزاري لشخصية من خارج طائفة الحزب.



إحتجاج



إحتجّ سفير دولة غربية لدى جهة رسمية على خبر نُشر في وسائل إعلامية يخص بلاده إعتبره غير ذات صدقيّة.



طرد



إتخذ أحد الأحزاب إجراءات طرد بحق أحد كوادره نتيجة قيامه بعمليات تهريب وصفقات مشبوهة.

اللواء: اسرار

همس



يجزم دبلوماسي غربي ان الاشتباك الحاصل حول ملف النازحين، سيؤثر على رزمة المساعدات الدولية، سواء عبر الدول المانحة أو مقررات «سيدر».



غمز



استأثرت تصريحات مرجع كبير باهتمام أوساط لبنانية ودبلوماسية لجهة المخاض الحكومي، والاسئلة التي تتضمن أجوبة!



لغز



تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء بين حزبين متباعدين، لتسهيل مقايضة في حقائب، تحتاج إلى طرف ثالث؟!