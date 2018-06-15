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جثمان القديسة مارينا يعود الى لبنان بعد غياب ٨٠٠ سنة

15
JUNE
2018
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بمناسبة زيارة جثمان القديسة مارينا العائدة الى لبنان بعد غياب ٨٠٠ عام، اللجنة المكلّفة من بكركي تعقد مؤتمرا صحافيا، وتقلا شمعون وطوني فرج الله يطلقان فيلم مورين في LFA سينما أبراج بحضور مؤلف موسيقى الفيلم إياد الريماوي.

كما سيتم عرض فيلم مورين لكل الحضور، وذلك بعد الكوكتيل، مع الاشارة الى أن الفيلم سيستمر عرضه في LFA سينما أبراج.


ومارينا قديسة لبنانية إبنة القلمون في شمال لبنان، عاشت ما بين القرن الخامس والقرن السابع، تنكّرت في زيّ رجل، ودخلت مع والدها الى دير الرهبان باسم مورينو.


اتّهمت زورا بالتعدّي على فتاة وجعلها حامل، فطُردت من الدير، وحملت التهمة بفرح، وربّت الطفل اللقيط.


عند وفاتها، أدرك الرهبان براءتها، ووري جثمانها في الثرى في وادي قنوبين.


هُرّبت على متن باخرة صليبية الى القسطنطينية، ومنها في القرن الثالث عشر، الى البندقية في ايطاليا، وهي اليوم جاثية في كاتدرائية Santa Maria Formosa.


دُفن بالقرب من قبرها الفارغ المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي، وصلّى لها شربل ورفقا والحرديني.


ستعود يوم السبت ١6 تموز ٢٠١٨ الى لبنان على متن طائرة لبنانية، وذلك بعد مرور ٨٠٠ عام على اختطافها، كونوا في استقبالها.

الأنوار
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