بعلبك تمهل الأجهزة الأمنية 3 أيام

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قال رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، في مؤتمر صحافي الخميس في 14 حزيران 2018، إن "أهالي بعلبك الذين يضعون ثقتهم بالأجهزة الأمنية وبالوعود التي تلقوها من كل المسؤولين بضبط الوضع الأمني، سيمهلون هذه الأجهزة 3 أيام لمعالجة الخلل الأمني الفاضح، وبعد ذلك سيدعون إلى إضراب مفتوح شامل في المدينة، وسيقفل التجار محالهم ويسلمون المفاتيح إلى محافظ بعلبك- الهرمل. وكل امكانات التصعيد متاحة حتى النزول إلى العاصمة بيروت وقطع الطرق الرئيسية".



وأشار اللقيس إلى أن بعلبك ومنطقتها تعانيان منذ سنوات من "الفلتان الأمني غير المسبوق في تاريخ المنطقة".



وأضاف: "جرأة المخلين بالأمن وصلت إلى دخول مسلحين ومقنعين أحد منازل المواطنين، مساء الأربعاء عند الساعة الثامنة، وتكبيله وزوجته والعاملة، وقاموا بسرقة كل ما وصلت إليه أيديهم من مصاغ وأموال وأسلحة فردية، وخطفوا الزوجة وغادروا بهدف الفدية. لكن بعد تحرك المواطنين وحرق الدواليب وقطع الطريق الرئيسي أخلي سبيلها".

وقال اللقيس إنّ "المنزل المستهدف يقع على بعد أقل من 100 متر من حاجز الجيش في دورس، وحتى الساعة لم يتم توقيف الفاعلين، رغم أنهم معروفون من الناس والأجهزة الأمنية".