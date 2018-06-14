بري لن يسير بالفصل بين النيابة والوزارة ، فماذا عن التيار؟

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مشاورات التاليف الحكومية دخلت هي ايضا عطلة العيد، فلا شيء جديدا حتى الساعة باستثناء ما نقل عن رئيس مجلس النواب حول فصل النيابة عن الوزارة وهو القائل انا شخصيا لا اقبل به وهو يحتاج لتعديل دستوري ،فهل يحذو التيار الوطني الحر حذو امل؟

حصة الشيعة ستكون مناصفة 3 لامل و3 لحزب الله ،و المال محسومة لامل ، والصحة للحزب بحسب بري، فماذا عن الحصة التي يطالب بها تكتل لبنان القوي، عندما تطرح هذا السؤال على بوصعب تحضر فورا "الرياضيات" :

لنطرح ال 15 من ال 29 لنحصل على 14 ما يعادل الضعف او اقل بواحد وحسبنا:اذا كانت القوات تطالب ب 4 مقاعد على الاقل عملية سريعة وفق القاعدة الثلاثية اي 29 ضرب 4 قسمة على 15 نحصل على 7.73 ما يعني عمليا 8.

على اي حال الاكيد ان عملية التأليف لا تزال بمرحلتها الاولى اي مرحلة توزيع الحصص بانتظار عودة الرئيس المكلف من الخارج، وما ستحمله مشاورات الاسابيع المقبلة!