دار الفتوى: يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر

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صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول يام شهر شوال لعام 1439ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 15 حزيران 2018م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1439ه .

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَه سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وسوف يؤدِي مفتي الجمهورية صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة عشرة صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَد الأمين صلَى الله عليه وسلم في وسط بيروت التجاري.

ويستقبلُ سماحته أول أيام العيد المهنئين في بهو دار الفتوى من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا".