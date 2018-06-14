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في قصر بعبدا، سَمِع مُمثلو مجموعة الدعم الدولية للبنان كلاماً لبنانياً واضحاً اليوم في ملف النزوح.



وفي جنيف، صار المَوقف الرسمي اللبناني في عُهدة مدير المُفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الى جانب المبعوث الأُممي إلى سوريا، بعدما نقََلهُ إليهِما وزير الخارجية جبران باسيل.



أما حكومياً، فانتظارٌ لعودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الرياض بعد موسكو، التي تسرُقُ اعتباراً من اليوم اهتمامَ اللبنانيين معَ انطلاق مونديال 2018، الذي نواكِبهُ يومياً في نشرة الأخبار من خلال فقرة خاصة من اعداد وتقديم الزميل ايلي نصار