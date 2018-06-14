رأس بعلبك ودعت ضحية السيول شهيرة بلقيس منصور



وطنية - بعلبك - ودعت بلدة رأس بعلبك الضحية شهيرة بلقيس منصور التي قضت جراء دخول مياه السيل إلى منزلها، في مأتم مهيب في كنيسة مار اليان، وترأس صلاة الجناز كاهن الرعية إبراهيم نعمو يساعده لفيف من الكهنة، في حضور النائب البير منصور والنائب السابق سعود روفايل ورئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس ألقى الأب نعمو عظة تقدم فيها بالتعازي من ذوي الفقيدة ومن أهالي رأس بعلبك لأن "الفقيدة كانت إمرأة فاضلة كما ربت عائلة صالحة وكانت تهتم بمحلها تهتم برزقها عندما فاجأتها مياه السيول".



اضاف: "نحن قوم نتحمل، فمن حمل الصليب ومشى به وهو يجلد لن تخيفه مياه السيول، والأضرار المادية تعوض، ولكن اليوم نودع سيدة من رأس بعلبك قضت بالسيل بسبب الإهمال الحاصل. صحيح ان اولادها سيفتقدونها ولكنها إرتاحت من الوعود الكاذبة التي تنهال علينا مثل المطر عند كل كارثة تقع".