ميشال ضاهر: للاسراع بتعويض المتضررين جراء السيول في رأس بعلبك

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شدد النائب ميشال ضاهر، في تصريح اليوم، على "ضرورة الاسراع بالتعويض على المتضررين جراء السيول والعواصف التي ضربت منطقة رأس بعلبك وألحقت أضرارا كبيرة بالمزروعات والمنازل والطرق والممتلكات. والاسراع بالكشف الميداني لتحديد حجم الأضرار والخسائر واتخاذ الخطوات المطلوبة، لتخفيف المعاناة عن الناس والتغلب على ما خلفته السيول من أضرار".

واعرب عن خشيته من ان "يكون تكرار مثل هذه الكوارث سنويا ناتج عن غياب الدولة المعنية باقامة السدود وانشاء الحواجز المائية وانماء المنطقة التي عانت الامرين، خصوصا في الفترة الاخيرة. والعمل على تفادي الأضرار الكبيرة التي تصيب المزارعين وعموم الناس في المنطقة وتهدد حياتهم".

وختم بتقديم التعازي بالضحية التي قضت جراء السيول.