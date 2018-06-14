تاتش تدعم تأمين مشاهدة مباريات كأس العالم 2018 من خلال توقيع عقد الرعاية الذهبية مع شركة سما

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بيروت في 14 حزيران 2018: مرة جديدة، تشارك شركة touch رائدة الاتصالات الخلوية والبيانات في لبنان، والتي تديرها مجموعة زين، شغف الجمهور اللبناني وحماسه للعبة كرة القدم من خلال تأمين مشاهدة مباريات كأس العالم 2018 مجاناً ومباشرة على شاشة تلفزيون لبنان وعبر الكابل نقلاً عن تلفزيون لبنان، عملاً بقرار مجلس الوزراء وبالتعاون مع شركة سما. وقد جرى اليوم حفل توقيع عقد الرعاية الذهبية بين شركة تاش وشركة سما، الوكيل الحصري لقنوات beIN في لبنان.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان "مما لا شك فيه أن موقع تاتش الريادي يحتم عليها المبادرة الى أداء واجبها الوطني حينما يجب والذي يتخطى حدود تأمين أفضل الخدمات الخلوية للبنانيين. لذا كان لا بد لنا من توقيع هذا العقد مع شركة سما لتأمين مشاهدة مباريات كأس العالم لجميع اللبنانيين بشكل مجاني، لكي يستمتعوا طوال شهر كامل بمجريات هذا الحدث العالمي. وكشركة تاتش، إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك الشعب اللبناني حبه لهذه اللعبة، سيما وأنه يتميز عن باقي الشعوب بطريقة عيشه كأس العالم بشكل مبتكر ومختلف".

كما صرح السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة سما: كل الشكر يعود لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي كان له الفضل الاكبر كما للجنة الوزارية، وأتوجه بالشكر لشركة beIN والسيد ناصر الخليفي لتسهيل استمتاع لبنان بهذا العرس الرياضي".

في موازاة ذلك، تنظم شركة تاتش مجموعة نشاطات مرتبطة بكأس العالم لتشارك اللبنانيين حماسهم في مواكبة المباريات، من خلال سلسلة مسابقات وتحديات على صفحاتها الخاصة على قنوات التواصل الاجتماعي يتخللها الفوز بجوائز قيمة.



كما تنقل تاتش أجواء كأس العالم الصاخبة في موقع N12 Fan Park في مار مخايل والذي يتوقع إقبال أكثر من ثلاثين ألف مشاهد، وذلك من خلال جناح تاتش الذي توفر فيه الانترنت المجاني للخطوط الخلوية، وتؤمن استبدال شرائح الـ SIM لشبكة الجيل الرابع بشكل مجاني، بالإضافة الى جوائز قيمة أخرى. وسيتمكن أكثر من 350 ألف مستخدم لتطبيق Snapchat في لبنان من الاستفادة من الـ Snapchat Lens المصممة لكأس العالم لكرة القدم.