living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل في افتتاح يوم النبيذ اللبناني في جنيف: النبيذ هو نتاج عمل يغرسنا بأرضنا وتبعات النزوح السوري تعمل على اقتلاعنا من ارضنا وندعم الاولى ونواجه الثانية

14
JUNE
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واجب الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج ان تقوم بالعمل على فتح الاسواق.


أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في افتتاح يوم النبيذ اللبناني ان النبيذ هو نتاج عمل يغرسنا بأرضنا وتبعات النزوح السوري تعمل على اقتلاعنا من ارضنا، وندعم الاولى، ونواجه الثانية وهذه مهمتنا خلال هذا اليوم في سويسرا.


واضاف الوزير باسيل ان اللقاء ينعقد في سويسرا بلد الجودة والدفء، واصبحت اسرة النبيذ اللبنانية تتصرف كعائلة رغم تنافسها بين بعضها البعض ايجابيا، علّ هذه العدوى تنتقل الى كل القطاعات في لبنان بما فيها السياسة، والاحتكاك مع الاسواق الخارجية يدفعنا الى تحسين الاداء وأرى من الجيد وجود رئيس التفتيش المركزي، والحديث عن مؤشرات اداء.


وشدد على انه يجب التمييز في التشريع بين المشروبات الكحولية التي تحتاج الى حماية، مثل النبيذ والعرق والبيرة، وبين تلك التي لا تحتاج بالضرورة الى حماية مثل الويسكي والفودكا، وهنا تكمن اهمية التفتيش المركزي.


واشار الى ان ثمة اراض شاسعة غير مزروعة في لبنان، ويمكن زيادة انتاج النبيذ شرط تأمين المزيد من الاسواق الخارجية ومن واجب الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج ان تقوم بالعمل على فتح الاسواق، وهذا يشكل جزءا من مهام الديبلوماسية، ومعنا في الوفد مدير الشؤون الافتصادية السفير بلال قبلان للوقوف على مطالب مصنعي النبيذ في ما يخص التسويق، وسيلبي طلباتكم السفير قبلان بصورة مختلفة.


وتوجه الى ممثلي شركات تصنيع النبيذ اللبناني ال 33 بالقول: اشجعكم على التوجه الى اسواق اصعب لكنها تكون اكبر كالهند وروسيا والصين، ونحن جاهزون لعقد الاتفاقات التي تحتاجونها.


وختم ان النبيذ يقرب اللبنانيين من ارضهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout