باسيل في افتتاح يوم النبيذ اللبناني في جنيف: النبيذ هو نتاج عمل يغرسنا بأرضنا وتبعات النزوح السوري تعمل على اقتلاعنا من ارضنا وندعم الاولى ونواجه الثانية

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واجب الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج ان تقوم بالعمل على فتح الاسواق.



أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في افتتاح يوم النبيذ اللبناني ان النبيذ هو نتاج عمل يغرسنا بأرضنا وتبعات النزوح السوري تعمل على اقتلاعنا من ارضنا، وندعم الاولى، ونواجه الثانية وهذه مهمتنا خلال هذا اليوم في سويسرا.



واضاف الوزير باسيل ان اللقاء ينعقد في سويسرا بلد الجودة والدفء، واصبحت اسرة النبيذ اللبنانية تتصرف كعائلة رغم تنافسها بين بعضها البعض ايجابيا، علّ هذه العدوى تنتقل الى كل القطاعات في لبنان بما فيها السياسة، والاحتكاك مع الاسواق الخارجية يدفعنا الى تحسين الاداء وأرى من الجيد وجود رئيس التفتيش المركزي، والحديث عن مؤشرات اداء.



وشدد على انه يجب التمييز في التشريع بين المشروبات الكحولية التي تحتاج الى حماية، مثل النبيذ والعرق والبيرة، وبين تلك التي لا تحتاج بالضرورة الى حماية مثل الويسكي والفودكا، وهنا تكمن اهمية التفتيش المركزي.



واشار الى ان ثمة اراض شاسعة غير مزروعة في لبنان، ويمكن زيادة انتاج النبيذ شرط تأمين المزيد من الاسواق الخارجية ومن واجب الخارجية والبعثات الديبلوماسية في الخارج ان تقوم بالعمل على فتح الاسواق، وهذا يشكل جزءا من مهام الديبلوماسية، ومعنا في الوفد مدير الشؤون الافتصادية السفير بلال قبلان للوقوف على مطالب مصنعي النبيذ في ما يخص التسويق، وسيلبي طلباتكم السفير قبلان بصورة مختلفة.



وتوجه الى ممثلي شركات تصنيع النبيذ اللبناني ال 33 بالقول: اشجعكم على التوجه الى اسواق اصعب لكنها تكون اكبر كالهند وروسيا والصين، ونحن جاهزون لعقد الاتفاقات التي تحتاجونها.



وختم ان النبيذ يقرب اللبنانيين من ارضهم.