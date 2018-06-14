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شدد النائب في تكتل لبنان القوي الدكتور إدكار طرابلسي على ضرورة التفكير جديا بمصلحة لبنان العليا بعيدا من المزايدات السياسية لغاية في نفس راغب بزيادة حصة وزارية هنا أو تحسين موقع هناك فيما البلد يتخبط بأزمات خطيرة في مقدمها الاوضاع المالية والاقتصادية.

ورفض طرابلسي الكلام على ثنائيات وثلاثيات ورباعيات منوّها في هذا السياق بخطوة رئيس الحمهورية العماد ميشال عون القاضية بإحالة ملف التجنيس على المديرية العامة للأمن العام للتدقيق فيه لشطب الأسماء غير المستحقة ان وجدت.

أما في ما خص الاشتباك السياسي مع مفوضية اللاجئين، فشدد النائب طرابلسي على ضرورة إيجاد حل لهؤلاء النازحين الذين بات القسم الاكبر من بلدهم آمنا لا سيما وأن تداعيات بقائهم في لبنان وتوطينهم فيه يشكلان خطرا كبيرا على الكيان اللبناني إذ لا يوجد بلد في العالم عدد النازحين فيه يوازي نصف عدد سكانه.