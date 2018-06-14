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البستاني في افطار في الشوف: ما زلت عند وعدي بالإنماء وبخلق فرص العمل

14
JUNE
2018
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وطنية - أقام النائب الدكتور فريد البستاني، إفطارا تكريميا للهيئات ورؤساء البلديات والمخاتير في منطقة الشوف، في مطعم "تلة البحر" في الدبية - اقليم الخروب، في حضور ممثل مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو نجله علي الجوزو، الوزير السابق جوزف الهاشم، اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس هيئة التيار الوطني في الشوف بدري سالم وفاعليات.
 
وألقى البستاني كلمة تمنى خلالها صياما مقبولا للجميع، وهنأهم بحلول عيد الفطر السعيد، معربا عن سروره لوجوده بين أبناء الشوف وهيئاته "التي تمثل المجتمع اللبناني الحقيقي"، مشيرا "الى انهم المرآة التي تعكس أجمل صورة للعيش المشترك مسلمين ومسيحيين ودروز".
 
وأكد "اننا في الشوف من أهم دائرة في لبنان، وان لبنان مازال قويا لأننا نأخذ القوة من بعضنا ولا نستقوي على بعضنا البعض، ولاننا كلمة واحدة وقلبا واحدا، نحتفل بالأعياد والأحزان سويا"، لافتا الى "ان التجربة أظهرت لنا انه ليس لنا من غنى عن بعضنا البعض، ولا يمكننا ان نعيش الا مع شركائنا في هذا الوطن الجميل لبنان".
 
وقال:"نجتمع اليوم تحت راية الشوف، لأنها نموذج للعيش المشترك، ولنكن من خلال محبتنا ووحدتنا مثالا للجميع، ويمشي الجميع على خطانا ليعمر لبنان بأهله المهجرين والمنتشرين".
 
وتابع:"وعدتكم بالإنماء وبخلق فرص عمل، فأنا وعدتكم بخلق فرص العمل وبعودة كل اهل الشوف الى قراهم، وإقامة مشاريع سياحية وزراعية وتحسين للبنى التحتية والفوقية، وأنا ما زلت عند وعدي. فخلال فترة اسابيع قليلة سوف ترون ان هذا الوعد بات حقيقة، فالعمل بدأ ليس شعارا فقط، فنحن سنلتقي مجددا، وأنا نائب عن كل أهل الشوف وموظف لخدمتكم وللعمل على رعاية مصالحكم، واؤكد العمل على متابعة جميع قضايا وشؤون ابناء الشوف وشجونهم".
 
وختم:"عاش الشوف وعاش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون". 
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