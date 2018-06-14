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وديع كنعان: اجواء ايجابية للصيف واشغال الفطر ٨٠٪

14
JUNE
2018
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اعتبر الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان انه "وكما في كل عام، يعتبر شهر رمضان فترة الlow season في لبنان، اذ لا تتعدى نسبة الاشغال الفندقي فيه في غالبية الفنادق ال ٤٠ ٪؜، لاسيما ان لا مؤتمرات ولا مناسبات كبيرة خلاله، ما عدى بعض الاعراس للبنانيين في بلدان الانتشار".
 
واشار كنعان الى ان "الاجواء ايجابية والحجوزات تصل الى ال٥٥٪؜ في بعض الفنادق، ونتوقع ان تحقق نسبة الاشغال ال٨٠٪؜ خلال عيد الفطر".
 
ورأى كنعان في تصريح له ان " عوامل عدة تبشر بأن صيف ٢٠١٨ من افضل افضل المواسم، بانطلاقته مع عيد الفطر، ومع jounieh summer festival  في ١٦ حزيران"، لافتا الى ان "ما عمل عليه مع بلدان الاغتراب، سيترجم هذا العام اكثر فأكثر، بحيث سيكون المغترب اللبناني اللاعب الاول في سوق السياحة".
 
وختم كنعان بالقول " ان رفع الحظر  المرتقب لسفر السعوديين الى لبنان سيؤثر ايجاباً على الواقع السياحي، وسيستتبع برفع حظر سفر الخليجيين ايضاً".
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