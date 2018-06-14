بعد البلبلة على مواقع التواصل.. توضيح هامّ من نقيب الصيادلة

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بيان صادر عن نقيب صيادلة لبنان د. جورج صيلي:

تعقيباً على ما ورد في احدى مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 حزيران 2018، بداية لا بد من التأكيد إن هدف نقابة صيادلة لبنان الدفاع عن حقوق ومصالح ابنائها والتي على تماس مباشر مع وزارة الصحة العامة المؤتمنة على السياسة الصحية في لبنان ومن الطبيعي أن تقوم العلاقة بين الطرفين على أساس التعاون والاحترام ، لذا إن موقف نقيب صيادلة لبنان رداً على حملات الافتراء والتجني في الآونة الاخيرة، والتي طالت ملف الدواء في لبنان الذي هو صمّام أمان صحّة المواطن وجوهر مهنة الصيدلة، لم يخضع لحسابات سياسية من هنا ولا لمآرب حزبية وشخصية من هناك ولا طبعاً لمحاباة وزير نقدّر ونحترم ونعترف له بحسن العلاقة والتعاون مع النقابة.

أما بالنسبة الى انتمائي الى التيار الوطني الحر، فهذا ما أفخر به ومبادىء التيار لم تعلّمنا سوى قول الحق وفعله، سوى المناقبية والنزاهة في أدائنا الوطني والنقابي، ولن يحصد المصطادون في مياهنا الصافية سوى الخيبة والحسرة