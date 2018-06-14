living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد البلبلة على مواقع التواصل.. توضيح هامّ من نقيب الصيادلة

14
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن نقيب صيادلة لبنان د. جورج صيلي:

 

تعقيباً على ما ورد في احدى مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 حزيران 2018، بداية لا بد من التأكيد إن هدف نقابة صيادلة لبنان الدفاع عن حقوق ومصالح ابنائها والتي على تماس مباشر مع وزارة الصحة العامة المؤتمنة على السياسة الصحية في لبنان ومن الطبيعي أن تقوم العلاقة بين الطرفين على أساس التعاون والاحترام ، لذا إن موقف نقيب صيادلة لبنان رداً على حملات الافتراء والتجني في الآونة الاخيرة، والتي طالت ملف الدواء في لبنان الذي هو صمّام أمان صحّة المواطن وجوهر مهنة الصيدلة، لم يخضع لحسابات سياسية من هنا ولا لمآرب حزبية وشخصية من هناك ولا طبعاً لمحاباة وزير نقدّر ونحترم ونعترف له بحسن العلاقة والتعاون مع النقابة.

 

أما بالنسبة الى انتمائي الى التيار الوطني الحر، فهذا ما أفخر به ومبادىء التيار لم تعلّمنا سوى قول الحق وفعله، سوى المناقبية والنزاهة في أدائنا الوطني والنقابي، ولن يحصد المصطادون في مياهنا الصافية سوى الخيبة والحسرة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout