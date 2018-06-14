كيدانيان: اللبنانيون قادمون على موسم سياحي واعد

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أعرب وزير السياحة أواديس كيدانيان عن فخره بالإنجازات التي شهدها القطاع السياحي في السنة الماضية وتوجّه الى اللبنانيين بالقول أنّ لبنان على أبواب موسم سياحي صاخب في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد. وذلك خلال إفتتاحه النسخة الخامسة من Travel Lebanon ضمن فعليّات معرض الحدائق ومهرجان الربيع 2018.

و أضاف: "إنّ هذا الصيف سيكون مميزاً ومن المتوقع أن تكون هذه السنة من أفضل السنوات على صعيد عدد السياح، كيف لا، فلبنان يعتبر من أهمّ الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والمنطقة، ونحن نعمل جاهدين على تسليط الضوء على الكثير من المناطق التي تنعم بطبيعة خلابة وتستحق أن تكون من أبرز الوجهات الواعدة، فضلاً عن الترويج لمعالم سياحية تمتدّ من شمال لبنان إلى جنوبه، تجذب عدد كبير من الزوار من كافة أنحاء العالم."

وختم كيدانيان بالقول أن وزارة السياحة تتحضر لرعاية وإفتتاح العديد من المهرجانات الدوليّة والنشاطات الترفيهيّة التي تقدّم مستوى عالٍ من الأعمال الفنيّة التي يحييها كبار الفنانين اللبنانيين والعالميّين.