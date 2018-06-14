أمطار حزيران لم تنتهِ بعد... المزيد من المفاجآت!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الكتل الرطبة ما زالت تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط اليوم الخميس الأمر الذي يشير الى استمرار حالة العدم استقرار بين لبنان وسوريا الغربية بحيث سنشهد تساقطا متفرّقا للأمطار بخاصة في البقاع الشمالي مع احتمال تشكل سيول.

ماذا حصل في اليومين الماضيَين؟

تمدّد المنخفض الهندي الموسمي نحو الشرق الأوسط ورفع درجات الحرارة بشكل قياسي بخاصة في البقاع حيث لامست الـ 35 درجة، واخفض قيم الضغط الجوي الى 1003hpa، ما دفع بالكتل الهوائية الباردة بالتدفّق نحو لبنان وسوريا وفلسطين فاصطدمت بأجواء المنخفض الهندي الحارة، وما ساهم بانقلاب سريع وجنوني في الطقس وسبب ارتفاعاً بنسبة الرطوبة؛ هو التيار النفاث الرطب الذي سلك جنوب اوروبا وشمال افريقيا ومرّ فوق لبنان وهو معروف باسم JET STREAM، هذه العوامل مجتمعة، أدت الى تشكل السحب الرعدية الرطبة بين قبرص ولبنان والتي توزعت منذ يوم الثلاثاء بين سوريا ولبنان نتج عنها هطولات لم يشهدها لبنان في فصل الشتاء.

تمركزت الغيوم الرطبة والرعدية فوق البقاع الشمالي ظهر يوم الأربعاء في الوقت الذي كان التيار النفاث يعبر فوق الساحل السوري وشمال لبنان فارتفعت نسبة الرطوبة لتبلغ 98% فهطلت الأمطار الطوفانية على الجبال القاحلة التي لم تمتص المياه، فشكلت سيلا عملاقاً اندرأ على رأس بعلبك سبب خوفاً وقلقاً في البلدة نتج عنه سقوط ضحية تدعى "شهيرة منصور" اضف الى اضرار في الممتلكات وتحطيم السيارات وغرق بعضها.

ولكن ما ينتظرنا الآن هو ارتفاع مفاجئ وسريع بدرجات الحرارة لتبلغ 34 درجة بقاعاً وساحلا بين الجمعة والأحد، لتعود وتنخفض سريعاً مع امطار ستعبر فوق الساحل السوري وشمال لبنان مطلع الأسبوع المقبل.

طقس الجمعة مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الساحل: 29/23

الجبال 1200 متر: 25/17

البقاع: 28/18

الرطوبة: 60%

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 25 كلم في الساعة.