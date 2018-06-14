جمعية الأهل لدعم التوحد AAA تقيم ندوة ارشادية

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أقامت جمعية الأهل لدعم التوحد AAA ندوة عن التوحد تضمنت تقديم معلومات قيمة حول التوحد و العلاجات المتاحة لكيفية التعامل مع التوحد من قبل أختصاصيين بالعمل الطبي والتعليمي بدعم من المنظمة الدولية آكتد - ACTED في ٦ حزيران ٢٠١٨





إنّ نسبة التوحّد بازدياد كبير، إذ أصبحت في لبنان والعالم واحد على 59، ولأسباب مجهولة حتى الآنومن هنا تأتي أهمّية إقامة ندوات للتوعية عن التوحد على كافة المناطق اللبنانية اذ إنّ التوحد لا علاج طبي له ، سوى التدخل المبكر والتعليم المتخصصتختلف عوارض التَّوَحُّد من ولد إلى آخر ومن الخفيف الى الشديد ، فتسمى باضطرابات طيف التوحد Autism Spectrum Disorder





استهلت الإعلامية ومستشارة الجمعية للاعلام السّيدة ماغي عون بالترحيب بالحضور وخصّت بالشكر رئيس بلدية سن الفيل السيد نبيل كحاله على اهتمامه بالنشاطات الإنسانية ثما كانت كلمة رئيس البلدية الذي شدد دعمه لقضية التوحد التي تهمه شخصيا و تلته كلمة رئيسة الجمعية السيدة غادة الحايك مخول التي شكرت الحضور و بالأخص رئيس البلدية والمجلس البلدي لتعاونهم على كافة الأصعدة كما شكرت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر، رئيسة لجنة سيداو في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلةً للسيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسيدة نادين مطران ، مديرة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في سن الفيل ثم شكرت الأختصاصيين المحاضرين بالندوة والجمعيات والأهالي المشاركين



وقدمت السيدة مخول عرضا لنشاطات الجمعية منذ تأسيسها بدورها الداعم للأهالي وبنشر التوعية عن التوحد بسبب أهمية التدخل المبكر لدى الأطفال وأهمية الدمج في المجتمع وبسبب الكلفة الباهظة على كاهل الأهل وأيضا للمطالبة بحق الأشخاص المصابين بالتوحد بتأمين مستقبل لائق.





تكلمت عن حق الاختلاف فطالبت البلديات بتأمين مراكز ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة و عن الحاجة الماسة لمزيد من مراكز الرعاية للأشخاص الذين يعانون من التوحد في جميع المناطق بسبب الأعداد المتزايدة. ثم أثنت على تعاون ودعم جمعية اركنسيال كذلك جمعية زوجات الدبلوماسيين في لبنان كما المدارس والجامعات والبلديات وكل من ساهم بدعم مسيرتنا



وكانت مداخلات قيمة لمختصين عن التوحد وعروض لارشادات تعليمية





Neuro-Pediatrician - أمراض الدماغ والجهاز العصبي عند الأطفال



الدكتورة ساندرا صباغ - أخصائية في أمراض الدماغ والجهاز العصبي عند الأطفال



قالت ان التوحد اضطراب النمو العصبي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة و تصبح الأعراض عادةً واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات.



أشارت الى النسبة المتزايدة بشكل ملفت ولأسباب مجهولة حتى الآن و تحدثت عن عن صعوبة التشخيص في الصغر اذ يكون النمو الجسدي طبيعيا جدا وانه عند 30% من الأطفال المصابين بالتوحد يبدأ بالتراجع بين عمر السنة والسنتين اجمالا، كما تحدثت عن أهمية التدخل المبكر وعن الفحوصات الطبية المطلوبة لاستبعاد أي سبب عضوي.



كما يمكن أن تحدث نوبات الصرع في ثلث الأطفال المصابين بالتوحد ، وتظهر في أغلب الأحيان في مرحلة المراهقةOccupational Therapy – OT - العلاج الانشغاليالدكتورة فاطمة الشحوري (مديرة مركز العلاج الانشغالي)



تكلمت عن أهمية التكامل الحسي Integration Sensory عند الأطفال المصابين بالتوحد – يكون هنالك خلل في بعض الحواس السبع: البصر والسمع والشم والتذوق واللمس و التوازن و معرفة الجسد، وكيفية وصول المعلومات الى الدماغ من خلال هذه الحواس

فيكون هنالك صعوبة بالتعلم وبالسلوكيات وفرط الحركة

نركز على هذه النقطة كمدخل للعلاج من أجل التقييم عن وجود الخلل ورسم خطة علاجية تتبع التكامل الحسي الأنسب لحالته من خلال عدة تقنيات





Speech Therapy - تقويم النطق واللغة



السيدة إديث قوبا هريش (اختصاصية في تقويم النطق واللغة، ماجيستير في علاج النطق واللغة)



تكلمت عن أهمية التقييم و التدخل لمعالجة التواصل والنطق في حالة التوحد و كيفية التدخل لسلامة التواصل

وجوب استخدام السياقات الطبيعية: الروتينية والوجبات، وأنشطة وألعاب ذات صلة باهتمام الطفل لكسب التواصل بغض النظر عن الطريقة المستخدمة: اكانت شفهية أو غير شفهية، النظرة، الإشارة ، إصدار صوت إلخ.



عندما يكون لدى الطفل صعوبات في التواصل و حرصا على تواصل سليم، من المهم مراعاة الاتصال النظري مع الطفل، تكييف الوضعية الجسدية عن طريق الجلوس على نفس مستوى الولد و التكلم بطريقة هادئة وسليمة دون الإفراط بالكلام، بل التشجيع على التعبير وعلى تقليد الأصوات و الكلمات. ان الاختصاصي في تقويم النطق يحرص علي ان يتم تفعيل ما يتعلمه الولد خلال الحياة اليومية من خلال التعاون المستمر مع العائلة و إشراكها بالعلاج



Special Education - التربية التقويميةالسيدة ندى بركات خواجة - أخصائية في التربية التقويمية ، مجازة بماجستير في الدعم النفسي والبيولوجي ومستشارة لجمعية



أمّا في ما يخصّ التربية التقويمية ففسّرت اختصاصية التربية التقويمية ندى بركات خواجة أهمّية الروتين عند الولد الذي يعاني من التوحد، أهمية تحضير الطفل لأيِّ نشاط، تعزيز وتشجيع دائم للسلوك المناسب، كيفية تعليم المهارات اليومية والحياتية، أهمية اختيار الوقت المناسب لتقديم أيّ نشاط جديد، الاسباب الاساسية وراء السلوك غير اللائق، منع العادات السيّئة في أبكر وقت ممكن، النظر الى الولد قبل النظر الى الإعاقة.





ABA Therapy- تحليل السلوك التطبيقي



كريستين درسركيسيان واسمهان صالح BCBA



تناولتا موضوع تحليل السلوك التطييقي (ABA ) الذي يعتمد على البيانات والمعايير القياسية لتحسين التواصل واللغة والمهارات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق طريقة التعزيز الإجابي وتقنيات علمية لزيادة السلوكيات المفيدة و الحد من تلك الغير المرغوب بها. فالABA يتميّز في علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتحسين أدائهم في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل التعليم، والتنظيم وإدارة الأعمال، والرياضة. كما عرفتا عن الجمعية اللبنانية للتحليل السلوك (ABAL ), التي تأسست لحماية المستهلك ورفع التوعية عن الABA و التأكد من صحة تطبيقه من خلال اخصائيين مجازين على شهادات مختصة.





كارلا مجدلاني راسي تجربتها كأم لطفلة مصابة بالتوحد





في هذا الاطار قدّمت السيدة كارلا مجدلاني راسي تجربتها كأم لطفلة مصابة بالتوحد وقالت: «فقدت لايتيسيا التواصل بالنظر في عمر السنتين، وأصبحت لا تردّ على اسمها، تفضل البقاء وحدها واصبحت تنزعج من الأصوات العالية. ثم بدأت العلاجات السلوكية "ABA" "Speech Therapy" "Occupational Therapy"





أمّا عن الصعوبات التي يواجهها أهل الشخص المصاب بالتوحد فأشارت اليها قائلةً «تقبّل العائلة، نظرة المجتمع، الكلفة المادية العالية»،

خاتمةً «أولاد التوحد هم بمثابة ملائكة على الأرض ونحن مَن يستطيع التعلّم منهم»فيلما عن عوارض التوحد





وقدمت الشابة ريتا عقيقي فيلما رائعا عن عوارض التوحد سوف يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي كما قامت بتصويرالندوة لتحضير ريبورتاجاً عن المداخلات

وكانت مشاركة لصحافيين وإعلاميين ومحطات تلفزيونية عدة نشرات ريبورتاجات عن الندوة .





و اختتمت الندوة بكوكتيل