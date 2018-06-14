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ماذا قال الحريري عن ولي العهد السعودي؟!

14
JUNE
2018
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تحدّث رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تصريحات غير مسبوقة منذ استقالته في الرابع من تشرين الثاني الماضي من الرياض.


وقال الحريري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة مرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد: إن السياسات الحكيمة والحازمة التي اعتمدها لمواجهة المحاولات الهادفة إلى تفتيت الدول العربية واستهداف أمنها واستقرارها، نجحت بفاعلية في إفشال هذه المحاولات وأكدت الدور الريادي للمملكة وقيادتها في القدرة على التعامل مع المخاطر والوقوف سدا منيعا أمام الأعداء المتربصين بها شرا.


وأضاف: إن الخطط والإجراءات التي اعتمدها ولي العهد السعودي على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، تعبّر بوضوح عن رؤية مستقبلية ثاقبة للحفاظ على موقع المملكة الاقتصادي المتقدم في المنطقة والعالم، والإصرار على النهوض بالمستوى المعيشي للشعب السعودي.
 
وأوضح أنّ الإجراءات التي انتهجها محمد بن سلمان في الانفتاح والاستجابة لتطلعات المرأة السعودية حققت نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطن السعودي.


وأكد أنّ تكريس بن سلمان لنهج الاعتدال، إنّما يجسد جوهر سياسة المملكة على الدوام، وهي السياسة الصائبة التي أدت إلى كبح جماح التطرف بكل أشكاله ووضع حد لآفة الإرهاب، وحصنت المجتمع السعودي من مخاطرها وتداعياتها المدمرة.


كما أشار الحريري إلى أنّ اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح لاستمرار السعودية في الوقوف إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرص محمد بن سلمان في تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والنهوض بالاقتصاد اللبناني لمواجهة التحديات التي تعترضه في هذه الظروف الصعبة والحساسة.
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