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تاتش تنظم إفطاراً ونشاطات ترفيهية للأولاد بالشراكة مع جمعية G البيئية

14
JUNE
2018
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نظّمت تاتش الشركة الرائدة في مجال خدمات الهاتف النقال والبيانات في لبنان، والتي تديرها مجموعة زين، بالشراكة مع جمعية G البيئية إفطاراً ونشاطات ترفيهية إستهدفت 200 طفل من أربع جمعيات مختلفة وهي SOS ومحمد خالد والمبرات ودار الأيتام الإسلامية. وقد حضر النشاط وزير الاتصالات جمال الجراح والرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان ورئيس جمعية G البيئية نادر النقيب.


وقد أقيم هذا الإفطار في 11 حزيران الحالي في أسواق بيروت- سينما سيتي وكوزمو سيتي، وتطوع عدد من موظفي تاتش لإحياء هذا النهار لاسيما الشق الترفيهي منه الذي تخلله مفاجآت متعددة للأولاد، بالإضافة الى عرض بيئي green show ينمّي حس المسؤولية البيئية لدى الأولاد أعده فريق مختص من جمعية G. وقد ختم نهار النشاطات هذا بحفل إفطار أقيم خصيصاً للأولاد.


وكانت تاتش قد تعاونت مع جمعية G البيئية في هذه المبادرة كجزء من برنامج Positive touch للتنمية المستدامة. ويتمحور الهدف الرئيسي للأنشطة الإجتماعية المماثلة حول تعزيز ثقافة القيم المشتركة الإيجابية والتي من شأنها إحداث فرق في المجتمع على المدى الطويل، وضمان التنمية الإجتماعية والاقتصادية المستدامة للبنان ومجتمعه بشكل عام.


وفي هذا السياق، شكر وزير الاتصالات الأستاذ جمال الجراح شركة تاتش لرعايتها هذا اللقاء في شهر رمضان المبارك والذي تعتبره تاتش جزءاً لا يتجزء من مسؤولياتها الاجتماعية والانسانية في لبنان. كما دعا تاتش وجمعية "G" البيئية وكل من يستطيع الى مزيد من الأعمال الانسانية التي تساهم في تخفيف معاناة ذوي الأقل حظاً في هذه الحياة.


وفي تعليقه على هذه الشراكة قال إمري غوركان الرئيس التنفيذي لشركة تاتش:" إن شراكتنا مع جمعية G البيئية هي جانب أساسي من تطلعاتنا لتحقيق وقع إيجابي في المجتمع اللبناني، بما يتماشى مع برنامجنا للتنمية المستدامة Positive touch. وأردنا هذا العام تجديد التزامنا خلال شهر رمضان نحو المجتمع اللبناني لاسيما فئة الأولاد الأقل حظاً لأننا نعتبر أنه واجب علينا أن نسهم بطريقتنا إضفاء معنى المشاركة الحقيقي لشهر رمضان."

 

من جانبه علّق نادر النقيب رئيس جمعية G البيئية على هذه الشراكة قائلاً:" تفتخر G بأن تدخل في شراكة مع تاتش لرسم الإبتسامة على وجه 200 طفل يتيم في هذا الشهر الفضيل كجزء من مبادرة الشركة للتنمية المستدامة. وهذا الحدث لم يكن إفطاراً عادياً بل نهاراً ملؤه المرح. والفرحة التي رأيناها على وجوه الأطفال تستحق العمل الجاد الذي قام به متطوعو تاتش والجمعية.

 

جمعية G البيئية هي منظمة غير حكومية خضراء ملتزمة بشكل أساسي بتوفير حلول فعالة للشركات والمؤسسات لتعزيز بيئة صحية وعالم أكثر نظافة ومستقبل أكثر استدامة.

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