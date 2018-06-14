بالتفاصيل - "ولعت" بين مريم البسّام وزياد عيتاني.. "صار هالحديث ولاّ ما صار؟!"

A + A -

غرّدت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" مريم البسّام في 30 ايار بعد الافراج عن المقدم سوزان الحاج حبيش في 29 أيار الماضي، حيث كتبت عبر حسابها على "تويتر": "بعد ما تم الافراج عن المقدم سوزان الحاج، بعترف انا الصحافية الموقعة اعلاه اني ما فهمت شي .مين بريء؟ مين متهم؟ مين خرق مين!! ومين بدو يربح او يأخذ بالثأر ؟ وحياة بناتي ما عندي ادنى فكرة".

بعد هذه التغريدة، ردّ الممثل المسرحي زياد عيتاني، قائلاً: "في تضليل الرأي العام نموذج عن الاعلام اللبناني ومحاولة تمييع فضيحة دولة ونظام بتواطؤ تام مع الاعلام المدعي. اذا بدنا ناخد حسن نية بالحد الادنى عم نحكي عن رئيسة تحرير مش قارية شي بما فيهم القرار الاتهامي. لك استحي!".

فردت البسّام بالصور والتفاصيل على عيتاني الذي حذف التغريدة أعلاه، قائلة: "اذا حضرتك فهمت ع حالك بشو ادليت وبشو تراجعت تبقى فهّم الرأي العام. وعبارة استحي ما بتمرق عندي. لمن كتبت انا هون عن ضرورة حل جهاز امن الدولة كنت سعادتك عم بتهّر معلومات واعترافات قدامو".



فرّد عيتاني على تغريدة البسّام، قائلاً: "اذا بدي عد مخالفات الجديد لحالها وقلة مهنيتها بموضوعي مش رح اخلص، بعرف مصاري بيت حبيش محرزين بس لما يطلع قرار ظني و يصير الترويج الو من باب إخلاء السبيل اكتر من باب الاتهامية فهيدا تضليل مقصود"، وأضاف "مع اني حذفتها بس بما انو وصلتك فتفضلي ؛ لما تكوني عارفة كيف انجابت هاي يلي سموها اعتراف و سكتي، وعارفة بمين تهددت وسكتي، و عارفة انكم مارستوا خرق فاضح لحقوق اي موقوف بتورطكم بتسريبات غير حقيقية ، و عرضتوا عيلتو للخطر و لما تقري متل هلق القرار الظني وتدعي انك ما فهمتي فاكيد استحي".

وتابعت البسام مرفقة تغريداتها بعبارة "رايتر اند اكتر": "خلال وجودي في نظارة امن الدولة نعتني احد المحققين بأنني شخص جبان وسخيف واورط نفسي وقال لي: "إذا شخص أخدلك إيدك ليفوّتك بالحيط، بتتركوا وتركض تطبش حالك بالحيط؟ وفهمت من حديثه كيف أسمح لنفسي تحت الضغوطات بالاعتراف بعمالتي. صار ولّا ما صار؟".

وتوجّهت الى عيتاني بالقول: "سألك قاضي التحقيق ليه فبركت كل هالقصص قلتلو: كنت تحت ضغط نفسي كبير وكنت عم اكسب وقت وناطر حدا يتدخّل يطلعني.. صار هالحديث والله ما صار؟ مين بيكون عم بيضلل؟ فت عالحبس ضحية خلاف سوزان وعماد وطلعت من الحبس بانتخابات نهاد. واستحي مش الي بتنقال".

فردّ عيتاني على آخر تغريدة للبسام، قائلاً: "طلعت لاني مظلوم وبريء والانتخابات هاي الك وملعبك يلي كسيتوا من وراه ذهب .. وبشرفني كون انزه واعلى كعب من استغلالتكم السياسية و التغاضي عن فضيحة بكل المستويات.. يا عارك".