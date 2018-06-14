آلان عون: لا عقد مستعصية في التشكيلة الحكومية وكل الاقتراحات قابلة للبحث

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اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون الى إن "لاشيء نهائياً أو محسوماً حتى الآن في التركيبة الحكومية العتيدة، لجهة توزيع الحصص الوزارية"، لافتا الى ان "لا عقد مستعصية، وإن كل الاقتراحات قابلة للبحث".



وفي حديث لصحيفة الحياة اوضح عون ان "الأمور تحتاج إلى جهد والبدء بالتفاوض مع كل الكتل والقوى السياسية لحلحلتها"، لافتا الى انه "بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جولته، والبدء بتكثيف المشاورات والتفاوض مع كل الكتل ومناقشة مطالبها، ووفق ما يخلص إليه من نتائج، يمكن أن يحدد سقف زمني تقريبي لتشكيل الحكومة".