أسرار الصحف ليوم الخميس 14 حزيران 2018

A + A -

الاخبار

إلى موسكو

قال مدير مكتب شركة الطيران الروسية في لبنان «أيروفلوت» محمد قاسم، إن رحلات الشركة من لبنان إلى روسيا ممتلئة بالكامل على الدرجة السياحية والسبب يعود إلى أمرين؛ الأول هو أن الرحلات السياحية في مثل هذه الأوقات من السنة تكون ناشطة جداً، والثاني هو المونديال الذي يقام في روسيا. «لدينا أربع رحلات أسبوعياً من لبنان إلى روسيا، وفي العادة تكون نسبة الإشغال على متنها مرتفعة في مثل هذه الأوقات من السنة، إلا أنه بسبب المونديال وصلنا إلى إشغال القدرة الكاملة على الدرجة السياحية ولم يعد هناك تذاكر متاحة للسفر» يقول قاسم. أما عن أسعار تذاكر السفر، فهي بقيت على مستوياتها السابقة، أي أن الأسعار لم تزد بسبب المونديال.

ألف مشترك مع «سما»

كانت توقعات شركة «سما» الوكيل الحصري لتوزيع حقوق مشاهدة قناة «بي أن سبور» أن تحصد أكثر من 15 ألف اشتراك لمشاهدة كأس العالم، إلا أن رئيس الشركة محمد منصور، أوضح لـ«الأخبار» أنه قبل ثلاثة أشهر تم الإعلان عن مفاوضات لنيل حقوق بثّ هذه القنوات على القناة الأرضية لتلفزيون لبنان لإتاحة مشاهدة المباريات لكل اللبنانيين مجاناً، ما قلّص عدد المشتركين إلى حدّه الأدنى، إذ لم يزد على ألف مشترك.

معالجة «غير تقليدية» للتفلّت في بعلبك - الهرمل

احتل الوضع الأمني المتفّلت في منطقة بعلبك -الهرمل، سلّم أولويات الاجتماع الأمني الذي عقد في قيادة الجيش الأسبوع الماضي، وحضره قادة الأجهزة الأمنية. وفيما اتفق الجميع على ضرورة معالجة الوضع بأسرع وقت ممكن، مع الطلب من الحكومة إلى معالجة بعض الملفات الحياتية الضاغطة في المنطقة والتي تزيد من هموم المواطنين، وتعطي محفّزاً للعصابات والمطلوبين، انقسم قادة الأجهزة بين رأين، الأوّل يدعو إلى تكثيف الاجراءات الأمنية ونشر الحواجز والجنود والآليات في البقاع الشمالي، مال أصحاب الرأي الآخر نحو «المعالجة غير التقليدية». واستند هؤلاء إلى أن تعزيز الاجراءات الأمنية يرهق القوى الأمنية من دون فعالية عالية، ويدفع المطلوبين والعصابات إلى التستّر والابتعاد عن الأنظار، وما كان يحصل سابقاً أن هؤلاء لا يلبثون أن يعودوا حين تخفت عزيمة القوى الأمنية، بينما تمحورت الاقتراحات حول تنفيذ عمليات خاصة وخاطفة ضد مجموعة من المجرمين الخطرين وقادة الشبكات الإجرامية والعصابات، ليجري بعدها تفكيك هذه الخلايا واعتقال بقية المتورّطين.

الكلفة باهظة على المطاعم

قال نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي خالد نزهة إن 90 في المئة من المؤسسات المطعمية رفضت الاشتراك مع شركة «سما» للانتفاع من حقوق مشاهدة قنوات بين أن سبورت التي تبث مباريات كأس العالم، لأسباب متعلقة بالرسوم الكبيرة التي فرضت عليها. الرسوم التي فرضتها الشركة، كانت «باهظة جداً»، وعلى رغم تدخل وزير السياحة ونقابة المطاعم والملاهي، إلا أن الرسوم بقيت مكلفة على المطاعم، إذ إن رسم الاشتراك لنحو عشرين كرسياً لا يقلّ عن 6 آلاف دولار ويمكن أن يصل رسم الاشتراك للمطاعم الكبيرة إلى أكثر من 30 ألف دولار.

اللواء

ـ همس: تسعى قيادات سياسية وحزبية لإبعاد "التروبكا الجديدة" عن تأثيرات السجالات والخلافات، لئلا تتأثر سلياً عملية تأليف الحكومة!

ـ غمز: يمضي نائب مساعد لرئيس تيار وسطي في التكتم على المجريات السياسية والوزارية، وكانه وحده يمتلك كلمة السر الكلي".

ـ لا يُعير مرجع كبير شخصيات، لم تنسجم تماماً مع اتجاهاته السياسية وهي تزوره بين الفينة والفينة؟

الجمهورية

محاصصة

شهدت الجلسة الأخيرة لمؤسسة حسّاسة إتخاذ مجموعة قرارات غير سياسية كانت الغاية منها إرضاءات لبعض مَن خسر في الإنتخابات ومحاصصة مع جهات فاعلة.

رسالة

حمل سفير دولة غربية رسالة شديدة الأهمية من بلاده إلى مرجع كبير.

مافيات

إعتبرت أوساط متابعة لمؤسسة عامة رسمية أن ما يحصل في أقسام العمليات التنفيذية على الأرض تتحكّم به مافيات ورؤوس كبيرة لا يُمكن ضبطها إلّا ضمن ملف مكافحة الفساد.

المستقبل

يقال إنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أبلغ أكثر من كتلة نيابية أنه سيولي ملف مكافحة الفساد اهتماماً خاصاً في حكومته العتيدة من خلال إقرار المراسيم التطبيقية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية.

البناء

ـ خفايا

أكد مصدر سياسي مطلع أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيبقى ملتزماً بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وسوف لن يسمّي نواباً من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أما بالنسبة لتكتل «لبنان القوي» فالأمر متروك لرئيسه وأعضائه ليقرّروا ما يروه مناسباً، علماً أنّ الخلوة التي عقدها التكتل في زحلة الأسبوع الماضي ناقشت هذا الأمر، وهناك من سرّب أجواء تفيد بأنّ الاتجاه الأغلب هو للاستمرار في الفصل.

ـ كواليس

قالت مصادر عسكرية متابعة لملف كوريا الشمالية إنّ مصير صواريخ الثاد الأميركية الاستراتيجية المضادة للصواريخ والتي تمّ نصبها تحت شعار مواجهة خطر كوري محتمَل وتشكل سبباً لتوتر روسي وصيني -; أميركي سيقرّر ما إذا كانت المفاوضات الأميركية الكورية ستصل إلى نتائج إيجابية أم ستتوقف في منتصف الطريق، حيث لن تقبل الصين ولا روسيا باستضافة السلاح النووي لكوريا الشمالية من دون إزالة الثاد، وثمّة في واشنطن من يقول إنّ هذه المنظومة غير مشمولة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.