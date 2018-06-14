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عناوين الصحف ليوم الخميس 14 حزيران 2018

14
JUNE
2018
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الاخبار
ـ هنا موسكو
ـ اليمن: ‫الحُديدة تفاجئ الغزاة
ـ ‫هل يكرّر حزب الله تجربة فؤاد شهاب؟
ـ ‫برّي: لا حقائب لديّ للتنازل عنها

اللواء
ـ «المونديال» يشغل العالم.. وكرة الحكومة في مرمى الإجازة!
ـ الملف السوري بين بوتين والحريري.. وباسيل إلى جنيف مروراً بعرسال
ـ العالم يحبس أنفاسه عشية إنطلاق المونديال..
ـ إنطلاق معركة تحرير الحُديدَة وهادي يدعو للحسم
ـ إجتماع لمجلس الأمن اليوم.. والتحالف يُعلِن خطّة مساعدات عاجلة
ـ الجمعية العامة تدين جرائم إسرائيل في غزة
ـ الإحتلال يشكّل لجنة للتضييق على الأسرى

الأنوار
ـ الحريري يسافر متفائلا... ورد من الامم المتحدة على الخارجية اللبنانية
ـ الجيش اللبناني يتسلم طائرات اميركية في قاعدة حامات
ـ سيول حزيران تسد الطرق الجبلية
ـ قمة ترامب وكيم: التعهد بنزع السلاح النووي الكوري

الجمهورية
ـ التأليف: وعد بالتزخيم بعد العيد
ـ بوتين ـ الحريري: تعزيز التعاون
ـ الحريري لباسيل: قراري أقوى من قرارك
ـ ماذا يريد الحريري من قيصر الأزمة الروسية؟

المستقبل
ـ أشاد بدعم الأمير محمد بن سلمان للبنان.. وتلقى رسالة تهنئة من ترامب
ـ الحريري يلتقي بوتين: عودة النازحين وحقوقهم الدائمة بوطنهم
ـ السيل الجارف والقاتل

البناء
ـ الأسد: لا نعرض علاقاتنا بحلفائنا للمساومة... ومسيرتنا مع حزب الله طويلة... والعلاقة بإيران استراتيجية
ـ تدمير بارجة إماراتية يُربك هجوم الحُدَيْدة... وتموضع الصدر مع الحشد يخلط أوراق العراق
ـ باسيل من عرسال إلى جنيف في مواجهة «المفوضيّة»... والحريري يدعو لـ «شرح أكثر للقانون

الديار
ـ مونديال روسيا 2018 هو سياسة اكثر منه رياضة حتى الآن
ـ بوتين سيجتمع خلال شهر بأربعين رئيس دولة و30 مندوب رؤساء دول
ـ بوتين ينصح الرئيس الحريري بمصالحة الأسد والتعاون معه

L'Orient-Le Jour
Mireille Girard à « L’OLJ » : La mission du HCR est d’assurer les conditions adéquates à un retour des réfugiés

The Daily Star
Hariri, Putin discuss bilateral ties, Syria, refugee crisis

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