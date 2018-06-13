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النائب جورج عطاالله رداً على جعجع: لبنان يواجه أزمة وطنية والبعض ينتهج منطق التعمية والهروب الى الامام وتورية الحقيقة

13
JUNE
2018
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 في الوقت الذي يعمل فيه التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل على التصدّي لأزمة النزوح السوري عبر التعاطي معها من مُنطلق سياديّ وطنيّ ومواجهة الأداء الدولي وبعض الداخل الذي يريد لهذه الأزمة أن تستمر، نجد أن البعض يتعاطى مع هذا الأمر من مُنطلق فئوي خلافي كأن هذه الأزمة تعني جزءاً من الوطن لا كلّنا مُجتمعين وذلك عبر إنتهاج منطق التعمية والهروب إلى الأمام والتورية عن الحقيقة، وآخر المآثر هو لجوء وزير الشؤون الاجتماعية إلى رئيسه سمير جعجع للدفاع عنه والذي بدل الإجابة عن السؤال المباشر الذي طرحه الوزير باسيل حول تمنّع وزارة الشؤون الاجتماعية عن تزويد الامن العام بلائحة النازحين السوريين الذين يزورون بلادهم تكراراً بُغية نزع صفة النازح عنهم، نجده كالعادة قد ذهب بإتجاه آخر طارحاً جملة من الشائعات حول موضوع الكهرباء الذي عارضه وزراؤه لفترة ثم عادوا ووقّعوا على المشروع دون أي تغيير فيه ودون ان يفهم اللبنانيون السبب.

لذلك فإننا نعود ونؤكد على ان لبنان يواجه أزمة وطنية وجوديّة تتعلق بسيادته تحتاج الى تضافر جهود كل القوى السياسية لمواجهة ما يُراد منها، وبدل إتّباع سياسة الهروب الى الامام والتورية عن الحقيقة يجب ان تتحمل كل وزارة مسؤولياتها في هذا المجال بدءاً من وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتوجّب عليها تزويد الامن العام بلوائح النازحين الموجودة لديها وإلا فإننا نعود ونؤكد على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعمل على كشف المتواطئين في الداخل مع بعض المجتمع الدولي من اجل منع النازحين من العودة الى بلدهم.

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