living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشباب اللبناني يتحرّك: لا عودة عن حق عودة السوريين إلى بلادهم

13
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظّمت مجموعة من الشباب اللبناني بمشاركة طلاب من قطاع الشباب في التيار الوطني الحر تحرّكاً أمام مقرّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الجناح-بيروت في لبنان.
وتميّز هذا التحرك أمام المقرّ، برفع العلم اللبناني دون غيره كما وحمل الشبان والشابات يافطات شدّدت على حق النازحين السوريين بالعودة إلى بلادهم معتبرين أن سلب الشعب السوري حقه بالرجوع إلى أرضه سوريا هو جريمة بحق السوريين أولاً قبل سواهم، منوهين أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعمل بحسب رسالتها وتساهم بقراراتها في إعاقة هذه العودة بدلاً من تأمينها وتسهيلها.
وعبّرت المجموعة عن امتعاضها من عدم اتاحة الفرصة لها لإيجاد فرص عمل من خلال رفع صور لشهاداتهم الجامعيةوالذين يتمّ استبدالها باليد العاملة السورية مما يجعل الحياة المعيشية صعبة ويدفع بهم إلى الهجرة. ولفتت النظر الى ارتفاع نسبة الجريمة والأعباء البيئية والإقتصادية التي تتحملها الدولة اللبنانية الأمر الذي ينعكس سلباً على قيامها بواجباتها تجاه مواطنيها. وسألت مجموعة الشباب إذا كان المطلوب من خلال هذه العرقلة هو تهجير اللبنانيين والشباب من بلادهم بحثاً عن لقمة عيشهم وتثبيت السوريين في الأرض اللبنانية خوفا" على الدول المعرقلة والداعمة لقرار الأمم المتحدة من نزوح هذا العدد الهائل إلى بلادها.
ويهمّ الذين قاموا بهذا التحرّك رافعين راية #لاعودةعن_العودة أن يؤكدوا أن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى إلى أن تقوم المفوضية والمجتمع الدّولي بالإجماع على حق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم خاصة وقد أصبحت بمعظمها آمنة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout